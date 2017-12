Ahora que solo se ha conseguido una de las dos victorias (ante L’Illa Grau) que podrían haber colocado al Río Duero en una posición más que favorable ante de la visita del Palma y de cerrar la primera vuelta con mayor tranquilidad, Sevillano explica que la plantilla «no está muy bien». «Por esta última derrota y por cómo ha sido y sobre todo por la clasificación. Con esta derrota otra vez estamos en media tabla y si no hacemos algo bueno contra Palma corremos el riesgo de caer a la séptima posición». Pero «no hay que hacer un drama». El entrenador del RíoDuero es claro tras la derrota en Gran Canaria ante el Vecindario.

La esperanza que da con relación a otros años y con referencias que tenemos es que solemos hacer segunda mejores vueltas que primeras”. Por eso confían en que siga así y que consigan esa regularidad que para Sevillano es fundamental. Que el equipo no tenga dos caras.

El partido no se antoja fácil. El equipo soriano tendrá que jugar «perfecto, por lo menos haciendo el partido de Melilla, muy completo, con buen saque, con ataque, con todo, con un equipo muy concentrado y jugando muy descarado». Sevillano advierte que no vale darles un balón que no viene perfecto o con el que hay dudas. «Normalmente si hay una pelota cerca de la red su potencial de ataque hace que sea punto para ellos, entonces hay que ir muy duro y que te salga el día bastante bien como hemos este mes, hemos hecho dos partidos muy buenos partido y hay que repetirlos».

Con ello advierte de que Teruel, Palma y Almería «siguen teniendo esa ventaja en la clasificación pero están más cerca este año», lo que permitiría a los sorianos acercarse a ellos «haciendo un buen partido». Sevillano cuenta con el partido que disputaron en pretemporada. «Les pusimos contra las cuerdas».