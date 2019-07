«Si el Río Duero no se clasifica para el play off sería un fracaso»

Después de los apuros de la temporada pasada para conseguir la permanencia, el Río Duero quiere volver por sus fueros y ser uno de los equipos que animen la Superliga en su zona cabecera. Su presidente, Alfredo Cabrerizo, considera que tienen mejor plantilla que el curso anterior y no pone ‘paños calientes’ cuando habla de fracaso si no entran en el nuevo formato de play off. Eso sí, el primer reto es conseguir la clasificación para la Copa del Rey.

Pregunta.-¿Cómo me puede definir la plantilla que han confeccionado para la próxima campaña?

Respuesta.-Es una plantilla en la que se combina la veteranía con la juventud. Contamos con jugadores veteranos y experimentados como Sevillano, Salvador, Salas o Jaime Pérez, y otros que llegan al equipo con hambre y ganas de ganarse un nombre en el voleibol como Villarreal, Colito o Prades.

P.-¿El grupo que han hecho es mejor que el del ejercicio anterior?

R.-Creo que esta es una plantilla mejor que la del curso anterior. Por ejemplo, el año pasado Hister no era nuestra primera opción para la posición de opuesto y al final fue el jugador fichado. Ahora Colito era nuestra primera opción para el opuesto y es jugador nuestro. Estoy convencido de que somos mejores. Esta plantilla tiene tres jugadores internacionales como son Colito, Villarreal y Pepe Villalba y la del año pasado sólo tenía a Aarón Gámiz, que fichó pero que acabó en Teruel y no llegó a jugar ningún partido con el Río Duero.

P.-¿Cuáles son los objetivos del Río Duero para el ejercicio 2019-2020?

R.-Podemos aspirar a entrar en los play off. Es más, con el nuevo formato de que los ocho primeros los juegan, sería un fracaso no entrar en los cruces por el título de la Superliga. Sería decepcionante. Con este nuevo formato si no se entra en play off se estaría luchando, como la pasada campaña, por la continuidad en la categoría.

P.-Fue un final feliz, pero se sufrió mucho para seguir siendo equipo de Superliga.

R.-Fue un curso complicado en todos los aspectos. Sufrimos mucho casi hasta la última jornada. Siempre digo que lo más importante para un club de la Superliga es conseguir la permanencia.

P.-¿Cómo ve la categoría que arrancará el próximo mes de octubre?

R.-Todos los equipos se están reforzando mucho y bien. Promete ser una Superliga emocionante e intensa desde la primera jornada hasta los play off.

P.-El título será de nuevo cosa de Unicaja Almería y de Teruel.

R.-Yo apuesto por el Unicaja Almería como el principal candidato para conseguir el título de la Superliga. Unicaja ha hecho buenos fichajes y creo que Teruel va a bajar un poco su nivel. Ibiza también ha confeccionado una buena plantilla y creo que será la principal alternativa a los dos grandes dominadores del voleibol nacional en los últimos años.

P.-¿Qué mensaje le gustaría mandar a la afición soriana a tres meses vista del inicio de la temporada oficial?

R.-Decirles que lo del año pasado fue un paréntesis y que este año estaremos en la zona alta de la clasificación. La afición soriana al voleibol es la mejor de España y necesitamos todos su apoyo para dar guerra a los mejores equipos de la Superliga. Desde el club también se está apostando muy fuerte por la cantera soriana.

P.-Nos estamos olvidando de la Copa del Rey después de que la campaña pasada el Río Duero no se clasificase para la fase final.

R.-De la Copa no nos olvidamos en absoluto. El primer objetivo que tiene el Río Duero es conseguir el billete para la Copa del Rey y para ello tenemos que acabar la primera vuelta de la Superliga entre los seis primeros clasificados. El torneo copero es la gran fiesta del voleibol nacional y todos los equipos quieren estar en él. Desde la denominación de Río Duero hemos faltado dos veces a la cita de la Copa y no queremos una tercera.

P.-La pretemporada la inicia el equipo el 2 de septiembre y por delante tendrá más de un mes para el arranque liguero. ¿Ya tienen definido el calendario de partidos de preparación?

R.-Todavía no hay nada definido pero lo más seguro es que juguemos unos cuatro amistosos. No sabemos cuáles serán los rivales pero existen muchas opciones de que disputemos un torneo en la provincia de Teruel.