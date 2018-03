Siempre resucita en casa

El C.D. Numancia sigue sin arrancar como visitante esta temporada, aunque la mejor noticia para los rojillos es que mañana juegan en casa. En un campo de Los Pajaritos al que se vuelve a encomendar para no perder el hilo de la promoción de ascenso a Primera División. Visto que fuera es casi misión imposible puntuar no le queda otra que seguir sumando de tres en tres ante sus aficionados. La particular ‘Resurrección’ de los numantinos.

Enfrente estará un Córdoba que también suspira por ganar en su carrera por escapar de las posiciones de descenso. Un partido trampa para un Numancia que debe tener muy en cuenta los números que está describiendo su rival desde la llegada al banquillo de Sandoval. La siesta está prohibida para un conjunto soriano que quiere olvidar el mal trago que supuso perder sobre la bocina en Granada.

El punto en Los Cármenes ya lo saboreaban los de Jagoba Arrasate, pero una vez más el ‘mal fario’ a domicilio sobrevoló en la expedición rojilla. La mejor manera de olvidar lo de Granada es vencer hoy para seguir en la pomada del play off y al mismo tiempo superar la barrera de los cincuenta puntos que dan la permanencia virtual en la categoría.

Los números del equipo en Soria son para confiar en sumar los tres puntos. Hace quince días ante el Tenerife dio una exhibición en la segunda parte y ese es el camino a seguir para un Numancia que se transforma como local al haber ganado once de los quince partidos jugados.

Pero ojito con este Córdoba que no va a regalar nada y que está en clara trayectoria ascendente con cuatro victorias y un empate. Un enfrentamiento en el que ni a unos ni a otros les sirve el empate.