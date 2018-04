Sin miedo ante un grande

Respeto sí, pero miedo ninguno. El Río Duero sabe de lo que es capaz Teruel y por eso mismo ha de salir hoy (20.00 horas) a la pista de Los Pajaritos con la tranquilidad de jugar en casa y el objetivo de salir a morder cada punto, cada set. Agresividad es lo pide Manolo Sevillano para poder al menos alcanzar a un equipo que esta temporada aspira a ganarlo todo.

El tercer partido del playoff de la Superliga es un todo o nada para los sorianos. El pabellón de Los Planos vio caer a los celestes en los dos primeros partidos. Una actuación digna de enmarcar de los locales hizo imposible la remontada del Río Duero. Terminaron 3 a 0 para los locales en el primero (25-23, 25-17 y 25-18) y 3-0 de nuevo (25-14, 25-18 y 25-17).

Teruel está en un momento dulce y a la fuerza de los celestes solo ha de unirse el apoyo de la grada de Los Pajaritos. Los jugadores, que han completado una espectacular segunda vuelta de la competición, son conscientes de la necesidad del apoyo de la afición. La entradas cuestan solo entre 4 y 2 euros. No será, probablemente, el movimiento de la Copa del Rey, pero los deportistas, que han vuelto al playoff después de un año de ausencia, no pueden evitar recordar aquel cuarto partido con Almería esa última vez en Soria en el que pudo pasar cualquier cosa.

Forzar el cuarto partido es, de hecho, el objetivo de los de Sevillano. El Voleibol Teruel juega hoy en un territorio ajeno, pero del que guarda buen recuerdo. La Copa del Rey, que supo a poco en la pista para el Río Duero, ha sido el penúltimo triunfo de los turolenses, antes de subir a lo más alto de la clasificación de la liga regular.

Los naranjas cuentan con una plantilla sólida, muy ofensiva. La incorporación del opuesto internacional Andrés Villena en la recta final de la segunda vuelta ha hecho que el equipo de Miguel Rivera haya dado un paso más en la calidad innata con la que, por el momento, se está labrando a fuego su liderato en la competición.

Nivelar fuerzas será complicado, pero no imposible. La clave es la pide Sevillano: agresividad en cada saque, en cada punto. La ofensiva turolense es alta, solo hay que ver los números que resultaron de los dos primeros partidos, y los celestes tienen que darlo todo. Molestar con el saque y apretar fuerte con el bloqueo para intentar rebajar los números de los campeones de la liga regular.

El equipo de Sevillano no parte en las mejores condiciones físicas. Aunque ni es grave, ni es momento ahora para pararse a pensar. La cabeza sí está en su sitio. Perder los dos primeros partidos no ha sido un varapalo, visto en nivel. Quizá pudiera parecer que la victoria de Teruel es casi inevitable, pero los sorianos no bajan los brazos. Los de Sevillano aspiran a dar el susto. Todavía es posible y quedan tres partidos para ello.

Este tercer choque de la semifinal tendrá lugar hoy a las 20.00 horas en Los Pajaritos. En caso de ser necesario el cuarto partido, tras una victoria del Río Duero, el encuentro se celebraría el mañana a las 18.00 horas.