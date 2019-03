Sin premio ante el líder

El Río Duero Soria no pudo poner punto y seguido a su buen momento de juego. Los celestes cayeron ayer derrotados ante el líder, Voley Teruel (3-1). Eso sí, consiguieron anotarse un set y dejar una buena imagen en un partido marcado por la iniciativa ‘La Revuelta de la España Vaciada’, en la que los dos equipos se unieron a Soria Ya y Teruel Existe para luchar contra la despoblación de sus provincias y visibilizar la manifestación convocada el próximo 31 de marzo en Madrid.

En cuanto al partido en sí, no hubo sorpresas. Los locales, muy superiores técnica y tácticamente, no dieron opciones a su rival que, pese a todo, no dejó de luchar en ningún momento.

El partido comenzó ya con un Teruel muy superior que desde los primeros compases impuso su ritmo ante un Río Duero perdido sobre la cancha que pronto se vio por detrás en el marcador y no supo reaccionar a tiempo. Los locales, con un ataque contundente, hacían mucho daño a un conjunto soriano que no conseguía frenar a su rival y que cometía demasiados errores tanto en ataque como en defensa. Las distancias eran cada vez más amplias y ni los cambios de táctica ni las rotaciones daban resultado. Soria no acabó de entrar en ningún momento en el partido y el set se resolvió con un contundente 25-13 a favor del equipo local.

Pero si alguien pensó en ese momento que el encuentro iba a ser un paseo para el líder, se equivocaba. El Río Duero, en plena lucha por la permanencia, no estaba dispuesto a rendirse y en el segundo set puso toda la carne en el asador. Arriesgando en cada jugada, el equipo visitante consiguió sorprender a su rival y el partido se igualó. El set fue intenso y muy disputado de principio a fin, con intercambio de puntos y cambios de saque que mantenían vivo el juego y la incertidumbre en el luminoso. No se rendían los de Manuel Sevillano, que con un buen bloqueo conseguían finalmente anotarse el set e igualar el partido (25-27).

Ese triunfo parcial dio alas a los visitantes, que en el inicio del tercer set volvían a plantar cara al todo poderoso líder. Sin embargo, esta vez no aguantó el tirón hasta el final y poco a poco Teruel fue tomando ventaja en el electrónico merced a un agresivo juego de ataque que forzaba los errores del cuadro soriano. Lo intentó todo el equipo visitante, pero aunque tuvo opciones casi hasta el segundo tiempo técnico, un nuevo arreón del conjunto aragonés dejó ya sin opciones al cuadro soriano en la recta final del set (25-17).

En la cuarta manga Soria salió a por todas, decidido a forzar el tie-break, Hister, Salvador y Dos Santos tuvieron mucho protagonismo y el equipo ganó en acierto, pero la maquinaria local no bajaba su rendimiento. Además, los turolenses jugaban con la ventaja del marcador y eso les permitió mantener la calma ante un rival que tenía muchas urgencias y que, obligado a arriesgar al máximo, acababa cometiendo errores.

No desaprovechaban los locales esos errores del conjunto visitante y al final, pese a todos los esfuerzos sorianos, Teruel finiquitaba el encuentro con un 25-21 que dejaba sin premio al equipo celeste pese a su buen trabajo.

Un grito unánime

Río Duero y Teruel, equipos de las dos provincias más despobladas de España, se unieron ayer para reivindicar la ‘Revuelta de la España Vaciada’. Una fuerza que se dejó sentir en Los Planos desde el minuto uno por los más 1.000 espectadores, turolenses y sorianos, que se acercaron a ver el encuentro.

Durante la presentación de los equipos, los capitanes de ambos clubes portaron carteles con los logos de Soria Ya y Teruel Existe y representantes de la plataforma anfitriona leyeron un texto alusivo a la situación del deporte en las zonas despobladas y la necesidad de que se revierta la injusta situación que viven ambas provincias.

La jornada se desarrolló en un ambiente con carácter festivo y reivindicativo. En las gradas la animación no cesó y tanto la afición soriana como la turolense mostraron su hartazgo con su situación mostrando carteles con consignas como ‘Sin inversión... despoblación’, ‘Ser pocos no resta derechos’ y ‘Yo apoyo la Revuelta de la España Vaciada’. Al término del partido, Manolo Salvador, entrenador celeste, dijo: «Me alegro de que dos provincias como estas se hayan unido y muchas más plataformas, como están haciendo, se junten en lo que es un drama a nivel de deporte y un drama social».

Todos se citaron el próximo 31 de marzo en Madrid, en la manifetación que han convocado ambas plataformas ciudadanas para luchar contra la despoblación.