Sin prisa pero sin pausa

El C.D. Numancia necesita sumar de tres en tres para poner fin a una racha negativa de dos derrotas seguidas y quiere conseguir esta victoria balsámica ante el colista de Segunda División, un Nástic de Tarragona del que nadie se fía en la plantilla soriana y mucho menos su entrenador Aritz López Garai. El técnico avisaba ayer en su comparecencia de prensa que no será un partido sencillo y destacaba que uno de los aspectos del choque que le preocupa es «querer ganar muy pronto». Garai no quiere que su equipo pueda pecar de ansiedad y tiene claro que por delante tienen noventa minutos para alcanzar la cifra de la veintena de puntos.

El preparador vasco espera una mejoría del Numancia en las dos áreas en una compromiso del que aseguraba que «no es una final porque el domingo no habrá ni medallas ni copas». López Garai sí que destacaba que, después de la trayectoria rojilla en la que son ya tres semanas sin ganar, «en juego hay tres puntos muy importantes». El Numancia está a sólo dos puntos de la zona de descanso y vencer al colista se antoja como vital para encarar la recta final del año 2018 con más tranquilidad.

Con respecto al estado anímico de la plantilla después de estos dos traspiés consecutivos, el vizcaíno apuntaba que «el equipo está bien y a lo largo de la temporada ya ha demostrado que se recupera rápido de los golpes. El domingo tenemos un rival complicado y tendremos que ofrecer la mejor versión para ganar».

El Numancia está teniendo en las dos áreas su talón de Aquiles y este mal tuvo continuidad el pasada fin de semana en Mallorca en un partido en el que los sorianos tuvieron la posesión de la pelota, aunque pecaron de falta de solidez defensiva y de pegada en ataque. «Lo que nos pasa en las áreas me preocupa y me ocupa», comentaba Garai. El míster afirmaba que «los errores en defensa nos están penalizando y es cierto que en el área rival nos está faltando tener acierto y eficacia». Eso sí, el entrenador destacaba que «lo importante es seguir llegando muchas veces a la portería del rival».

Garai echaba la mirada atrás para referirse a la derrota de Son Moix e indicaba que «no me esperaba que nos marcaran tan pronto en un partido en el que no había pasado nada y ya íbamos perdiendo». El vasco también se lamentaba de que el colegiado de turno no viera el claro penalti de Pablo Valcarce sobre Yeboah, que hubiera supuesto el momentáneo empate a un gol.

Con respecto al Nástic, el responsable del banquillo de los sorianos señalaba que «es un equipo muy físico y que tiene buenos jugadores». Entre el ramillete de futbolistas de los tarraconenses destacaba al delantero Manu Barreiro y a Javi Márquez. López Garai también se refería al trabajo de Enrique Martín al frente del conjunto catalán. «Es un entrenador que tiene mucha experiencia en la categoría y que conoce la casa. Desde su llegada el Nástic tuvo un cambio de dibujo y ahora juega con tres centrales». El cuadro tarraconense actúa con un sistema de 5-3-2.

En lo que se refiere al once numantino por el que apueste López Garai en esta jornada decimosexta, el técnico dejaba claro que Escassi continuará en el centro del campo como pivote. La gran interrogante en la alineación rojilla es saber quién será el elegido para ocupar la punta del ataque. Guillermo sigue lesionando y las papeletas se las reparten entre Higinio y Viguera, que fue titular en Palma de Malllorca. «El casting está abierto. Seguimos buscando un delantero que se agarre al puesto y que marque goles. Es una posición que nos está costando definir», comentaba el vizcaíno. Además de Guillermo, también serán bajas Ripa y Nieto. Garai también descartaba a Derik para entrar en la lista de convocados porque «necesita más. Todavía es pronto».

También se le cuestionó al míster si había pedido algún refuerzo de cara al mercado de invierno y señalaba que «soy de poco pedir. ¿Carta a los Reyes Mayos? Sólo la carta de mi hijo».