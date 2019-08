Sin puntos y último

Dos jornadas disputadas y el Numancia todavía no ha sumado ni un punto tras perder con el Alcorcón en el partido inaugural y caer en Tenerife en su primer desplazamiento, ampliando su complicada relación con la victoria en sus compromisos lejos de Soria. Desde febrero no gana como visitante cuando se llevó los tres puntos del Francisco de la Hera de Almendralejo ante el Extremadura. En Tenerife amplió a ocho salidas consecutivas sin ganar entre la pasada campaña y la recién estrenada. Este fallido inicio de curso le ubica como último clasificado de Segunda y como único conjunto que no ha puntuado hasta el momento. Un complicado arranque pese a que únicamente se han disputado dos partidos, pero con un amplio recorrido por delante para cambiar el rumbo cuanto antes para no caer en una dinámica desfavorable e iniciar una deriva demasiado temprana que pueda marcar el desarrollo competitivo posterior del conjunto de Luis Carrión. Tiempo y puntos quedan para todo en lo que es aún el comienzo de esta nueva etapa rojilla.



A lo largo de las campañas precedentes, el Numancia no ha registrado en muchas ocasiones inicios tan poco afortunados. En dos temporadas, la 2014-15 con Anquela y la 2010-11 con Juan Carlos Unzué, el equipo rojillo no contaba a estas alturas con algún punto. El técnico jienense corrigió la trayectoria en el tercer partido de la temporada al ganar en Sabadell una vez que había perdido con Sporting y Betis, mientras que el navarro debió esperar hasta la cuarta cita para sumar los primeros puntos con una victoria frente al Cartagena. Antes, consumó tres derrotas consecutivas frente al Rayo, Celta y Xerez en el peor arranque del club soriano en su historia reciente dentro del fútbol profesional. A esas tres derrotas consecutivas en Liga también se le puede sumar una cuarta al caer eliminado en Copa frente al Córdoba.

El Numancia de Carrión afronta la posibilidad de romper su pequeña racha desfavorable el próximo sábado frente al Mirandés en Los Pajaritos, el mejor escenario para el conjunto soriano que centra buena parte de la cosecha de puntos en su feudo, tal y como lo demuestran las estadísticas de las campañas precedentes. En el resto de temporadas desde su desembarco en el fútbol profesional siempre había sumado un punto, al menos, en las dos primeras jornadas, incluso en cuatro de ellas registraba el pleno con dos victorias: 2015-16 con Jagoba Arrasate como entrenador y superando al Tenerife y el Girona, en la 2009-10 en la segunda campaña de Gonzalo Arconada ante Celta y Elche, en la 2005-06 con Enrique Martín Monreal y en los partidos contra el Almería y el Castellón y en la 1998-99 con Miguel Ángel Lotina en el banquillo derrotando al Mérida y el Leganés. En este último ejercicio, el Numancia firmó su primer ascenso a la máxima categoría.



La segunda cita de la temporada permitió al equipo soriano ver portería. Higinio y Curro Sánchez anotaron los dos primeros goles del ejercicio. Dani Barrio recibió tres y ya suma cuatro en contra. Ninguno de ellos se puede atribuir a errores del guardameta, pero sí a fallos en el sistema defensivo en acciones poco afortunadas de varios de sus compañeros. Por ahí, se desplomó el equipo de Carrión. Le ocurrió en la primera jornada en un descuido en la salida del balón desde la defensa sin que el conjunto encontrara posteriormente el camino para neutralizar la desventaja. Repitió en la segunda jornada con un desajuste en la marca en una acción a balón parado del Tenerife en un lanzamiento de córner, con una mano que derivó en la señalización de un penalti y con una desatención en una jugada con anticipación de un contrario para rematar de cabeza. En esta ocasión, el grupo de Carrión consiguió dos goles para acortar las distancias en el marcador en una reacción insuficiente. El primer gol aproximó la igualada, pero el tercer tanto del rival casi sentenció el choque y dejó sin casi opciones de igualada al Numancia pese a conseguir un segundo tanto al filo del pitido final. Reacción tardía y sin efecto.

Antonio Otegui

La cesión del jugador de Osasuna, Antonio Otegui, al Numancia parece cuestión de horas. En la semana definitiva antes del cierre del mercado de contrataciones de verano, se cierra el 2 de septiembre, el canterano navarro podría desembarcar en Soria para reforzar la plantilla de Luis Carrión. Otegui no ha disputado aún ningún minuto con el conjunto de Jagoba Arrasate, que sí le incluyó en la lista de 18 convocados el pasado sábado ante el Eibar. El director deportivo rojillo, César Palacios, ha mantenido su intención de incorporar al jugador osasunista durante todo el verano ya que es un conocido de Carrión en su etapa en Melilla.