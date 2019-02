La última jornada no dejó ninguna sorpresa entre los primeros clasificados. Todos ganaron sus compromisos. El BMSoria lo hizo frente al Universidad de León Ademar en una segunda parte resolutiva. Dos puntos más para continuar en la quinta posición y a la misma distancia de los cuatro conjuntos que le preceden en la clasificación del Grupo B de la Primera División Estatal. Cuatro puntos separan al primero del grupo de Daniel Bandrés. Una distancia que se pondrá en disputa este fin de semana, el sábado, con el enfrentamiento entre el Cafés Toscaf Atlética Avilesina, líder de la competición, y el conjunto soriano. Una prueba de enorme calado para conocer las posibilidades del conjunto soriano. En la primera vuelta, el equipo asturiano se llevó la victoria en la penúltima derrota de las tres que ha sufrido el equipo amarillo. La última la recibió una semana después, en la sexta jornada ante el Safa Metlife. Desde entonces, el BMSoria no ha perdido y ha sumado siempre algún punto, ya a través de los empates, tres en la campaña, y las victorias, un total de trece, para acomodarse en la quinta plaza. Posición de la que no se bajará pese a un resultado desfavorable en Asturias.

El enfrentamiento directo del BMSoria no será el único de la jornada entre los primeros clasificados. El Ikasa BMMadrid, tercero, recibe al cuarto, el UBUSan Pablo. Las posiciones entre los cinco de arriba pueden bailar dependiendo de los resultados del fin de semana o las distancias se pueden modificar. El segundo clasificado, el BMPinto se medirá al BMArroyo pendiente de su resultado, pero también de lo que firmen sus oponentes más directos. Una jornada en la que puede haber cambios, no como en las dos últimas en las que todos los implicados se han aplicado para no perder el ritmo, al menos, frente a terceros. Los enfrentamientos directos son los que decidirán el orden establecido en la parte alta. El BMSoria tiene la ocasión este fin de semana de consolidar su posición y apretar la clasificación frente a uno de los conjuntos más potentes de la categoría. Ninguno quiere ceder para aspirar a las dos plazas de promoción de ascenso.