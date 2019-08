Sola se ve «preparado» para jugar

Álex Sola entrenó ayer a las órdenes de Luis Carrión e inmediatamente después fue presentado en la sala de prensa de Los Pajaritos como refuerzo del C.D. Numancia para el lateral derecho de la defensa. El director deportivo de la entidad, César Palacios, fue el anfitrión de un jugador que con 20 años (9-6-1999) llega a Soria cedido hasta final de temporada por la Real Sociedad, club con el que ha renovado hasta 2023. «Es un futbolista que siempre nos ha gustado mucho», afirmaba Palacios en la comparecencia ante los medios de comunicación.

La llegada de Álex Sola al Numancia podría definirse como ‘llegar y besar el santo’ ya que el donostiarra tendría opciones de ser titular en la primera jornada de Liga ante el Alcorcón debido a la sanción de Calero. El joven defensa no le pierde la cara a esta posibilidad de actuar en la banda derecha de Los Pajaritos este domingo e indicaba que «estoy preparado para jugar, aunque es el míster el que tiene la decisión».

El nuevo fichaje numantino mide 1,78 y pesa 75 kilos y a la hora de definirse señala que es un lateral «rápido y con llegada». Desde San Sebastián se informa que es un jugador con mucha proyección y en el que la Real Sociedad tiene depositadas ilusiones de cara al futuro, tal y como se refleja en la renovación hasta 2023.

Sobre su llegada al Numancia, el guipuzcoano afirmaba que «para mí es una gran oportunidad y por ello estoy ilusionado. Venir al Numancia es una paso adelante en mi carrera». A la hora de tomar la decisión de firmar la cesión con los sorianos tuvieron que ver referencias de ex numantinos como Jagoba Arrasate y Bittor Alkiza, según confirmaba el propio Sola. La opinión de Kako también ha sido importante para que finalmente no dudase en viajar a Soria.

Álex Sola, que estuvo acompañado por su familia en la sala de prensa de Los Pajaritos, ha venido realizando la pretemporada con el primer equipo de la Real Sociedad y a principios de julio tenía que pasar por el quirófano debido a una rotura en el escafoides de la muñeca derecha de la que está ya totalmente recuperado. En relación a su estado de forma, el jugador reconocía que está a un buen nivel. En el entrenamiento con los que son a partir de ahora sus nuevos compañeros demostró que está para poder entrar en los planes de Luis Carrión.

A Palacios le queda Otegui y reforzar el gol

«Estamos ilusionados con el equipo que tenemos y con el proyecto de Luis Carrión, aunque también estamos abiertos a mejorar», comentaba un César Palacios que hasta el 2 de septiembre tiene de plazo para reforzar definitivamente la plantilla numantina de cara a la temporada 2019-2020. La realidad es que el Numancia busca otros dos efectivos para cerrar su plantel: un centrocampista y un delantero. El centrocampista tiene nombres y apellidos y no es otro que Antonio Otegui, aunque la última palabra la tiene Osasuna para que la cesión se materialice. Palacios también busca gol y antes del día 2 de septiembre se movería el mercado para la llegada un delantero que pelee por la titularidad con Guillermo e Higinio. En principio sería otra cesión para potenciar la línea de ataque. Unos llegarán y otros como Borja Viguera están en la rampa de salida. «Son las dos partes las que se tienen que poner de acuerdo», comentaba Palacios. El director deportivo insistía en la decisión de no contar con Viguera para el nuevo proyecto «y ya veremos si sale y si se encuentra una solución». Palacios sí que destacaba que al delantero riojano no se le puede poner ni un solo pero ya que está entrenando como uno más a la espera de que se aclare su situación. Borja Viguera apenas ha contado para Luis Carrión en los siete encuentros de pretemporada que han disputado los rojillos antes del inicio liguero.