Finalizada la primera vuelta en Tercera división, tres de los cuatro representantes sorianos en el Grupo VIII se ubican en la zona de peligro de la competición. El Sporting Uxama (12 puntos)es el último clasificado con una sola victoria en 19 jornadas, el San José ocupa la decimoséptima plaza (14 puntos)y el Almazán le antecede (15 puntos) rondando esas posiciones de máximo peligro. El cuarto representante del fútbol soriano en el máximo escenario regional, el Numancia B, se sitúa en la sexta posición (29 puntos) comandando a un nutrido grupo de conjuntos con aspiraciones de asaltar puestos de mayor jerarquía, complicado por la trayectoria de los cuatro primeros, pero, sobre todo, de evitar males mayores en una competición tan complicada como la de Tercera esta temporada. La peculiaridad de este curso es que parece quebrarse la clasificación en tres bloques bien diferenciados: los de arriba, la zona media alejada de los primeros y de los últimos, y los que luchan por evitar el descenso.

Los conjuntos sorianos, a excepción del filial numantino, han protagonizado una primera vuelta con muy malos resultados. El San José registró una racha de inicio difícil de repetir: diez partidos consecutivos sin puntuar. Su mejoría a partir de ahí le ha permitido escalar varias posiciones hasta evitar los tres últimos puestos aunque su cercanía con esa zona le sigue dejando en peligro además de la distancia que se ha abierto con las posiciones más cómodas. Mucho mejor no comenzó el Uxama, que vivió un cambio de entrenador y una larga lista de empates, nueve, los mismos que derrotas. Con una sola victoria, es el último y también se ha complicado mucho su salvación. La segunda vuelta, al igual que la del San José, debe ser radicalmente diferente para hablar de la posibilidad de la permanencia.

El Almazán se ha metido en problemas a lo largo de la primera vuelta. También ha experimentado un cambio en la dirección del equipo. Fran Valero dejó el banquillo al que ha llegado desde el campeonato aragonés, Moisés Gutiérrez. El conjunto adnamantino ha entrado en una dinámica de resultados en los que no se impone a sus rivales, solo ha conseguido dos victorias, por lo que ha perdido fuerza en la competición. Coquetea con el descenso y el peligro es evidente si no es capaz de enganchar una racha de marcadores favorables que le permitan tomar aire. Otro equipo que depende de una mejoría en la segunda vuelta para no verse envuelto en los posibles arrastres o en el descenso directo. El Numancia B mantiene sus constantes a lo largo de los partidos disputados. Su lucha se centra en intentar seguir la estela de los de arriba sin descuidarse con los de la zona tranquila de la clasificación.

Cara y cruz

El Tardelcuende cierra el año 2017 con unos registros destacados para un conjunto debutante en el Grupo A de la Primera División Regional y con unos recursos limitados. Se aventuró en verano a meterse en la competición regional y de momento le ha salido bastante bien. Ocupa la novena posición con 20 puntos después de completar 16 jornadas, le falta una para cubrir la primera vuelta, y mantiene la ilusión intacta del comienzo del campeonato. Los resultados favorables ayudan siempre y más a un conjunto modesto sin la experiencia de moverse por un campeonato regional. El Tardelcuende se aleja de la zona de peligro aunque no la deja de observar por si vienen malos momentos en el segundo tramo del campeonato, siempre sin renunciar ni aspirar a mejorar la actual posición.

Si el equipo de Tardelcuende es la cara de los representantes sorianos de la categoría, la cruz la protagoniza el Norma San Leonardo, que ocupa la decimosexta posición, zona de descenso, con nueve puntos en 15 jornadas disputadas. El conjunto pinariego ha logrado dos victorias y tres empates para sumar esa cifra de puntos y ha salido derrotado en diez ocasiones, la última frente al Tardelcuende en el enfrentamiento provincial. La segunda vuelta se presenta complicada y a la vez esperanzadora para evitar el derrumbe clasificatorio.