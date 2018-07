La sombra del dopaje sorprende a la Media Maratón de El Burgo

«Con las manos atadas». Así se sintieron los organizadores de la Media Maratón de El Burgo de Osma cuando tuvieron constancia de la inscripción en dicha prueba del atleta Said Aitaddi, detenido hace apenas un mes en la Operación Relevo contra el dopaje. El deportista afincado en Calatayud y que corrió en la plaza soriana este pasado fin de semana bajo los colores de su club, el CAUG Clínica Menorca, se hizo con el segundo puesto y los 350 euros asociados en una prueba al margen del calendario federativo. Una participación controvertida, de las primeras, si no la primera después de su detención a mediados de junio, que no ha pasado desapercibida.

«Mientras no salga una sentencia... Al muchacho parece que no le encontraron nada... Y hubo gente a favor y en contra… Es una cosa muy delicada». Domingo Crespo, miembro de la organización, mide sus palabras sobre un problema que se encontró de bruces esta cita ya consolidada en el calendario soriano y que se llevó a cabo en su 24 edición gracias al Club de Atletismo Popular Arévacos y al Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

Los días previos el teléfono no dejó de sonar. «Hubo opiniones de todo: a favor y en contra», destaca Crespo. Desde corredores que no concurrieron al conocer que iban a compartir salida con Aitaddi, hasta otros que decían que era «injusto» que no le dejaran correr, ya que el delito sigue siendo presunto. Otros, apunta también Crespo, «no lo vieron o no sabían que era él».

A pie de calle, ese mismo día, hubo algunas críticas. También en las redes sociales, donde atletas y populares mostraron su desacuerdo con la participación de Aitaddi, que cuenta en su haber con dos campeonatos de España de Campo a Través por Clubes (2016 y 2017).

La organización, apunta Crespo, intentó deshacer el entuerto, pero desde la otra parte se le espetó «que debería tener derecho a correr, porque podía haber más corredores igual o más dopados que él». Se refería así Crespo a la conversación que mantuvo «con su representante». Aitaddi fue detenido y puesto en libertad un día después a mediados de junio en una operación de la Policía Nacional y la Agencia Estatal Antidopaje. Junto a él fueron detenidos Rachid Najid, preparador físico y mano derecha, y los atletas Gizaw Bekele, Malika Asahssah –mujer de Najid y que actualmente cumple sanción de cuatro años por dopaje–, Fátima Ayachi y Abebe Mulugeta. Según fuentes policiales, componían presuntamente una red con sede en Calatayud que ha sido acusada de tráfico de medicamentos.

Carreras populares como esta quedan fuera del paraguas federativo, sin controles antidopaje. Sin poder remitirse la organización a las bases de la cita, que no contemplan este extremo, el marroquí nacionalizado y afincado en Calatayud desde 2012 tomó la salida este sábado.

Aitaddi, ganador tanto de esta media maratón, donde es un habitual, como de la de Soria, llegó en segundo lugar, flanqueado por Hassane Ahouchar y Abderrahim El Jaafari. Los tres son viejos conocidos. Se llevaron 1.050 euros (450, 350 y 250).

«Más que el asunto económico, lo que sabe malo es ver que recibe el aplauso, que se sube al podio y parece que no ha pasado nada», lamenta Jesús Fernández, un corredor popular soriano natural de Covaleda pero residente en La Rioja que participó en esta última edición de la media de El Burgo de Osma. «La organización fue un diez, pero en relación a todo lo que tenga que ver con el dopaje me parece que lo que deberíamos hacer los populares es señalarlo», destaca el deportista, que pertenece además al antiguo club de Aitaddi, el Añares Rioja. «Quizás se podría evitar aludiendo al derecho de admisión o de alguna otra forma... Al final es una pena porque la gran perjudicada es la organización y la verdad es que fue un día de diez».

Para evitar este problema en futuras ocasiones, explicó Crespo, la organización analizará la posibilidad legal de vetar la participación en la cita soriana a deportistas que estén implicados en procesos de esta naturaleza. La sombra del dopaje no es plato de buen gusto y cuestionado el club con el que está federado Aitaddi, el Club de Atletismo Unión Guadalajara, ha querido mantenerse al margen y remarcar que han pedido al atleta que no vista sus colores hasta que se solucione su situación. Orden que no cumplió en Soria.