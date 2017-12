Solo con los jugadores apuntados a la liga municipal de fútbol sala que organiza el Ayuntamiento de Soria este año son medio millar de deportistas en la provincia los que practican una disciplina que, sin embargo, no tiene ni un solo club compitiendo en una liga oficial y sí un par o tres competiciones ‘al margen de la ley’. El tiempo y el dinero son algunas de las razones que salen a colación cuando se cuestiona a los futbolistas. Frente a ellas que se erige la seguridad médica que defiende Federación de Fútbol de Castilla y León, reforzada por la normativa de la Junta desde mediados del año pasado en las competiciones no oficiales.

La provincia de Soria es, junto a las de Ávila y Palencia, la excepción de la Comunidad Autónoma en cuanto a fútbol sala se refiere. No hay ni un club soriano ni un equipo que practique esta disciplina en la Federación de Fútbol de Castilla y León, en ninguna categoría. «Aquí no hay nada de nada», sentencia Patxi Vizcarragoitia, delegado de la federación en Soria, que no aporta nada más a parte de que la disciplina «se ofrece pero nadie se inscribe». Apunta a la cuestión económica, el coste de la ficha y la mutualidad, como posible motivo de que los deportistas no se decidan a expedir su ficha.

Roberto Hernández, organizador de la Liga de Organismos Oficiales, que cuenta con más de 25 años en activo y suma esta temporada ocho equipos, afirma que el coste sí es un escollo, aunque considera «triste» que no haya una liga oficial, porque «se ve bastante nivel en algunos jugadores y podría estar bien también tener esa oportunidad».

La justificación económica, no obstante, no convence a la Regional. «No hacemos estas competiciones por ganar dinero, pero sí que vemos que es un problema gordo el tema de la mutualidad, porque son entre 110 y 120 euros al año para los jugadores senior y gratis hasta cadete y ahí entra todo: una resonancia, un tac, un escáner…» El que habla es Alfredo Rodríguez, presidente del comité de fútbol sala de la Federación de Fútbol de Castilla y León. Tilda de «piratas» a las competiciones al margen y critica que en ocasiones haya «jugadores que se ponen a jugar con una licencia de regional». Cabe mentar que en la competición municipal de Soria solo pueden participar los mayores de 16 años no federados. En la Liga de Organismos Oficiales, en la que solo pueden participar empleados públicos o semipúblicos, los equipos pagan 450 euros que se dedican, entre otras cosas, a pagar a los árbitros que pitan los partidos, según indica Hernández.

La ficha federativa incluye un seguro médico que cubre las posibles lesiones o accidentes deportivos que puedan ocurrirle al deportista los 365 días al año, sea entrenando o compitiendo. El año pasado, la Junta de Castilla y León aprobó una modificación normativa por la que todo organizador de una competición no oficial ha de contratar una póliza de seguro que cubra a los deportistas. «El deporte en España hace años era solo deporte federado, pero cada vez hay más popular, y vimos que había un vacío legal que había que cubrir, de deportistas que participaban y había que velar por la seguridad y su salud», explica el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, Alfredo Lahuerta. Advierte que «el riesgo es el mismo» para un deportista federado y uno no federado y matiza que estas competiciones no oficiales se caracterizan por ser libres y abiertas a cualquier participante. «No vale un campeonato en una comunidad de vecinos o de una empresa, por ejemplo». Recuerda además que no cumplir con la normativa conlleva sus sanciones. Rodríguez apunta en este sentido que «federativamente poco podemos hacer a no ser que se presente una denuncia si pasa algo, y todavía no se ha tramitado ninguna», en relación a posibles irregularidades.

Es decir, que a partir del año pasado, estos deportistas cuentan con un mínimo de seguridad. No obstante, la póliza contratada por el organizador puede variar y solo cubriría los accidentes deportivos durante lo que dure el partido, por ejemplo, pero no lesiones por desgaste, en entrenamientos...

El Ayuntamiento de Soria organiza este año otra edición de la liga municipal de fútbol sala, que está enfocada a mayores de 16 años no federados y en la que prima el carácter recreativo sobre el competitivo. «Lo que se busca desde el Ayuntamiento es fomentar el deporte en todas las edades», explica Ángel Hernández, concejal de Deportes. También dan resolución así a un gran volumen de jugadores que «ahora no tienen otra opción». En esta competición los equipos tienen una inscripción y una fianza y el Consistorio paga la póliza, que cubriría esos accidentes. Hernández advierte que uno de los impedimentos de los clubes para lanzarse a la competición federada es «la falta de tiempo, por trabajo, la familia...». Indica que lo que le gusta a estos deportistas es «practicar un deporte, organizar una actividad y estar en una competición sin dedicarle tanto tiempo, sin los viajes...». Así ha sido durante mucho tiempo.

Recuerda Alfredo Rodríguez, presidente del comité de fútbol sala de la Federación de Fútbol de Castilla y León, que hace ya unos diez años, «se llevó a Soria un partido entre las selecciones de España y Portugal para hacer campaña», pero no funcionó. En la propia Federación no tienen ni siquiera constancia de si ha habido en las últimas décadas algún bastión soriano federado en el fútbol sala. En esta disciplina, de hecho, la liga no oficial con más galones es la denominada Futsal, que cerró el año pasado 45 años consecutivos con 24 equipos y 250 participantes.

Cierra Rodríguez con la necesidad de que cualquiera de estos equipos «tendría que estar unido como en otros territorios, pero por medio de estas competiciones no pueden tener ningún tipo de actividad nacional». Hace unos años se organizó un campeonato entre Soria, Ávila yPalencia con ascenso a la liga regional. Lo consiguió un equipo palentino y desde entonces «Soria nunca ha pedido a la Federación tener un equipo y creo que a la Delegación tampoco», lo que confirman en la provincia. «Si ahora hubiera por casualidad un equipo en Soria solo nos lo tienen que decir». No deja de animar a los posibles interesados.