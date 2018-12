El Sporting encuentra su hueco en Primera

Después de varias temporadas en la competición autonómica, el Sporting Bar Teruel VB Soria decidió para el presente curso dar el salto a la categoría nacional, a Primera división, un campeonato conocido por el club soriano de épocas anteriores, no tan remotas, en las que se había manejado con buenas prestaciones, siempre y cuando las posibilidades económicas y las camadas de jugadores lo permitieron. Ausente unos años de esta competición, el presente otoño arrancó su andadura en una competición «más acorde al nivel del equipo que la del pasado ejercicio», como reconoce Samuel Moreno, entrenador y uno de los faros del Sporting por su experiencia en el banquillo, ya es el tercer año al frente de la faceta técnica, y por su conocimiento del voleibol, mamado desde las categorías inferiores sorianas hasta cubrir una trayectoria como jugador con sus últimos ocho años en el equipo que ahora dirige. «Un grupo de amigos que se junta para jugar al voleibol y hacer lo que nos gusta; es lo que nos motiva», describe Samu como principio fundamental para mantener viva esta experiencia deportiva y también humana.

El Sporting CV es un equipo de Primera. Lo es porque así lo decidió su entorno, jugadores, cuerpo técnico, directivos... cansados de no encontrar en el campeonato regional la satisfacción de una competición igualada y más disputada. El pasado curso lo atravesaron con tanta superioridad que no perdieron ni un enfrentamiento. Algo destacable, sin duda, y que habla muy bien del potencial del equipo soriano, pero que, a la vez, les inquietaba por verse estanados. «Si no juegas a nivel superior, no mejoras. Ahora, tenemos todos los fines de semana un partido competitivo. Nos cuesta un poco más porque nos hemos dejado algún punto por el camino hasta el momento, pero disfrutamos sabiendo que tenemos más rivalidad», explica el entrenador, consciente del salto de categoría y el tiempo de adaptación que todo cambio requiere. «Nuestro objetivo es intentar no sufrir para no descender por lo que necesitamos situarnos a mitad de tabla. Iremos partido a partido y veremos luego hasta dónde llegamos», comenta.

Este es el espíritu asentado entre los jugadores de la plantilla, una mezcla de veteranos de muchas guerras competitivas y jóvenes destacados y criados en la cantera soriana. «Contamos con jugadores formados en la cantera del Río Duero que por diferentes circunstancias no han llegado a niveles superiores; también, tenemos otra gente que ya ha pasado por esos niveles compitiendo o entrenando con el equipo de la Superliga, como Luis, Álex, Dani Sanz o Guillermo; gente reciclada de otros deportes como el baloncesto o jugadores con un largo recorrido en el club. Buena mezcla entre jugadores veteranos y jóvenes», destaca Samu.

Gran parte de esa consolidación de la idea del equipo y del club recae en la plantilla, su potencial humano. Su capitán, Fernando Soria, así lo certifica. «El salto de categoría era necesario después del año pasado en el que lo ganamos todo. Fue una decisión acordada ya que se nos quedaba un poco pequeña la categoría regional. Con dos o tres fichajes decidimos dar el salto», explica el veterano jugador, que espera dar continuidad al proyecto en posteriores campañas. Como todos los inicios, cuesta, pero su optimismo, siempre argumentado en la base de liderar una plantilla competitiva, le permite augurar un futuro más esperanzador. «Todos los partidos que hemos disputado han sido muy igualados y se nos han escapado algunos puntos. Estamos pagando la adaptación a la Primera división. Tenemos jugadores de calidad y la mitad de la plantilla cuenta con la experiencia de haber jugado o entrenado con el equipo de la Superliga. Nos falta algo de experiencia en la competición, pero confío, y así se lo he transmitido a los compañeros, que en la segunda vuelta haremos un mejor papel. Seguro que conseguimos más partidos ganados», confía Fernando Soria. El objetivo para el capitán del Sporting es «dar continuidad al proyecto porque tenemos un equipo con una media de edad baja y para eso intentaremos no pasar apuros esta temporada y asentarnos. Para la próxima temporada nunca se sabe qué nos puede deparar porque los cambios en estos equipos son lógicos, estudios y trabajos de los jugadores o falta de recursos económicos, pero intentaremos adaptarnos y consolidarnos», comenta.

El económico es uno de los factores también a tener en cuenta. Esta temporada el presupuesto ha ascendido hasta los 15.000 euros aproximadamente. Una necesidad para sobrevivir en una categoría con mayor nivel aunque no con mayores, por suerte, exigencias en los desplazamientos. «Hemos tenido suerte porque solo hacemos dos viajes largos a Extremadura. Comparado con años anteriores en la categoría en la que debíamos viajar a Melilla o Murcia, este año es más cómodo con viajes en distancias de 250 kilómetros, menos que algunos desplazamientos realizados el pasado año solo en Castilla y León», destacan tanto el técnico como el capitán. El próximo año ya se verá. Todo puede cambiar. «Este año decidimos pagar la fianza para inscribirnos, unos 3.000 euros entre el coste y los gastos, y posteriormente nos confirmaron el grupo centro con desplazamientos más asequibles pese a que viajamos dos veces a Extremadura. La ubicación es óptima. Si seguimos, que estoy confiado en que así será, el próximo año ya veremos», comenta Fernando Soria.

El grupo en el que se han ubicado está formado por tres conjuntos de Madrid, dos de Extremadura, dos del País Vasco y tres de Castilla y León, incluido el Sporting CV, que en estos momentos ocupa la séptima posición después de haber disputado seis encuentros con dos victorias y cuatro derrotas. «Nos movemos en coches particulares y una furgoneta. El esfuerzo es mayor porque hemos tenido que buscar más patrocinadores. Pero una vez solventado, todo marcha bien por la implicación de los jugadores. Viajamos y jugamos. Entrenamos y jugamos esa es nuestra motivación», describe el técnico que prepara ya la próxima sesión de entrenamiento con vistas a la siguiente cita, la que les mueve para dar sentido a este proyecto de Primera división.