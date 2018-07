El Numancia ya conoce a su primer rival para la Copa del Rey, el Sporting de Gijón. Esta eliminatoria corresponde a la segunda ronda del campeonato copero y se disputará a partido único el próximo 12 de septiembre en Los Pajaritos. El equipo asturiano ya se midió el pasado curso al soriano en la Copa, también a partido único en la tercera ronda, en una eliminatoria que se resolvió a penaltis después de que el enfrentamiento finalizara con un empate a uno con goles de Scepovic para el Sporting e Higinio para el Numancia. Después de la prórroga, la tanda de penaltis arrojó un resultado de 1-3 favorable al grupo de Jagoba Arrasate.

El sorteo de la Copa del Rey se celebró ayer en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas con los equipos inmersos en la primera y segunda eliminatoria. El sorteo correspondiente a los equipos de Segunda B y Tercera se debió repetir por la tarde debido a un error detectado por la mañana en el protocolo reglamentario. A los conjuntos de Segunda no afectó. El Numancia entró en la segunda ronda con los emparejamientos de todos los equipos de Segunda división. La primera ronda se disputará el próximo 5 de septiembre y corresponde a los equipos de Segunda B y Tercera inmersos en el torneo. De este cruce saldrá parte de la segunda ronda, se disputarán once partidos entre los 18 equipos vencedores de la primera fase y los cinco que han quedado exentos, es decir, un total de 23 clubes (otro ha quedado exento de esta segunda ronda), más los once emparejamientos de los equipos de Segunda división. De superar esta ronda, el Numancia entraría en el bombo para la tercera, todavía sin los equipos de Primera división y también a partido único.Los cruces resultantes serán entre los equipos de Segunda división por un lado y los vencedores de las eliminatorias entre los conjuntos de Segunda B y Tercera por otro, antes de pasar ya a los dieciseisavos de final, eliminatoria en la que entrarán los conjuntos de Primera división y que se disputará a doble partido.

El anterior ejercicio, el Numancia llegó hasta los octavos de final una vez superó en su estreno copero al Real Oviedo (0-1), en la segunda ronda, al Sporting de Gijón (1-1), tercera ronda, en los dieciseisavos de final, al Málaga de Primera división, 2-1 en Soria y 1-1 en Málaga, para caer posteriormente con el Real Madrid, octavos de final, en una eliminatoria en la que perdió en Soria, 0-3, y un empate en el Bernabéu, 2-2. Una trayectoria que le llevó al grupo de Jagoba Arrasate a compaginar dos competiciones hasta entrado el mes de enero con la participación de toda la plantilla numantina.