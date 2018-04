El sueño continúa

Gran victoria conseguida por el CD Numancia que fue capaz de doblegar a la AD Alcorcón por 0-1. Un solitario gol en propia puerta de Hugo en las postrimerías del partido provoca que los de Arrasate duerman en posiciones de promoción de ascenso con 54 puntos a espera del partido que deberá jugar el Real Valladolid. En un partido con pocas ocasiones de gol y con mucha tensión, los locales fueron incapaces durante los 90 minutos de poner en aprietos a los rojillos, muy serios y compactos. Ahora no queda otra que seguir manteniendo el fortín de Los Pajaritos y conseguir tres nuevos puntos ante el CD Lugo.

Lejos queda ya aquel 2-3 del CD Numancia ante el Real Valladolid allá por el mes de diciembre. Cuatro meses después, los de Arrasate buscaban en Alcorcón una nueva victoria a domicilio. Mientras que en Los Pajaritos los hombres del técnico vasco han demostrado ser muy solventes, más allá de tierras sorianas han ido cosechando empates y derrotas que les dejaban, a día de hoy, fuera de los puestos de play-off. Se sabía que, si fuesen un poco más prácticos a domicilio, las opciones de jugar la promoción de ascenso a la Liga Santander podrían ser muy posibles. Para este partido, el técnico de Berriatua no podía contar con Markel, Julio Álvarez, Luis Valcarce, Manu del Moral y Dani Nieto. Bajas sensibles en un partido en el que los alfareros buscaban su tercera victoria consecutiva y alejarse de la zona caliente de la competición.

El partido comenzó con el equipo soriano intentando dominar la parcela central del campo y con ello llegar cerca de la meta de Casto. Atacando en la zona donde se encontraban más de 400 aficionados numantinos, los de Arrasate, con Diamanka al mando no pasaban apuros ante un comienzo en tromba de los alfareros. El control posicional era total. Los alcorconeros parecían como anestesiados y se dedicaban a defenderse como gatos panza arriba. La primera jugada de peligro numantina llegó en el minuto 11 cuando Laure tenía que sacar bajo palos un corner directo sacado por Íñigo Pérez. Los madrileños no se zafaban de la presión de los sorianos que seguían apretando la salida de balón amarilla. Lo único que le faltaba al Numancia era probar a Casto. Es más, cuando se acercaban no remataban entre palos. Guillermo en el minuto 17 mandaba al limbo una buena jugada de ataque soriano tras el robo de balón de Íñigo Pérez en el centro del campo a Bruno Gama. El técnico del equipo madrileño se desgañitaba en el banco pidiendo concentración a los suyos que estaban sufriendo ante el dominio rojillo.

Arrasate sabía que sus hombres lo estaban haciendo bien y por ello le pedía a Diamanka que transmitiera tranquilidad a sus compañeros que a veces cometían errores a la hora de sacar el balón por precipitarse. En el minuto 26 Guillermo tenía que abandonar el campo tras sufrir una lesión en uno de sus tobillos dejando su puesto a Higinio. La lesión pareció dar alas a los locales que empezaron a acercarse a las inmediaciones de Aitor Fernández, pero sin remate. La banda izquierda del ataque alfarero empezaba a funcionar. En el minuto 30 llegó la primera gran ocasión del encuentro. Por esa banda, César se marchaba de Medina y daba el pase de la muerte a Mateo. El menudo soltaba un zurdazo buscando la escuadra izquierda de Aitor que tuvo que volar para sacar a corner con una estética palomita. En los últimos minutos, el Numancia volvió a tomar las riendas del encuentro entrando sobre todo por banda derecha pero sin encontrar rematador. Si fuera un combate de boxeo el Numancia iría ganando por puntos pero no era suficiente para mover el empate a cero con el que se llegó al descanso.

45 minutos por delante para intentar conseguir una nueva victoria fuera de Los Pajaritos. Arrasate no realizaba cambios ya que su equipo había dominado la primera parte. Pero la segunda parte no comenzó como Arrasate esperaba. Los locales controlaban el tempo del encuentro, sin peligro, pero impidiendo que los sorianos pasasen el centro del campo. En el minuto 52, cuando los numantinos cruzaban por primera vez el centro del campo, Higinio era derribado por Hugo. En el saque de esa falta, Íñigo Pérez, desde más de 30 metros lanzaba un duro chut que se iba rozando el palo izquierdo de Casto. El partido estaba más abierto y ninguno de los dos equipos sometía al otro. El técnico del Numancia seguía animando a los suyos que poco a poco volvían a dominar. Los alfareros se empleaban con dureza y veían varias tarjetas amarillas seguidas. Si el partido en el campo no era muy vistoso pero si bravo debido a la entrega de ambas escuadras, en la grada se veía a ambas aficiones animando a los suyos. El partido estaba abocado a quien marcara primero sería quien se llevase el encuentro. Y a punto lo estuvo de hacer Pablo Valcarce en el 69. Pere Milla, el mejor de los numantinos toda la tarde, robó un balón en tres cuartos de cancha a Laure, remontó la línea de fondo dando el pase de la muerte a Pablo Valcarce que remato fuerte y raso a la derecha de Casto que junto con César desviaron el balón a saque de esquina cuando la grada numantina ya cantaba el gol. El Numancia se lo creyó y siguió buscando la victoria aunque dejaba algún hueco atrás que podían aprovechar los amarillos a la contra. Y por fin llegó el gol. Y fue de la forma más extraña. Marc Mateu intentaba un disparo lejano desde la banda izquierda que rebotaba en Hugo. El balón hacía una parábola criminal que superaba a Casto que nada pudo hacer. En los últimos minutos el Numancia supo jugar el otro fútbol consiguiendo dormir en puestos de promoción.