Mohamed Sanhaji, Moha, está siendola revelación del C.D. Numancia en la presente temporada y el pasado sábado en el partido ante el Mirandés confirmó que tiene sitio en los planes de Luis Carrión. A sus 20 años ya sabe que lo más difícil no es llegar, lo verdaderamente complicado es mantenerse. Con sólo un año de edad llegó a Soria procedente de Marruecos. Una familia de inmigrantes en la que Moha es el penúltimo de cuatro hermanos y que llegó a España a finales del siglo XX con la clara ilusión de labrarse un futuro, el mismo futuro que tiene el canterano alrededor del fútbol. Es el sueño europeo, español y numantino de Moha.

«No tengo ningún recuerdo de Marruecos. Los primeros recuerdos que tengo son en Soria», comenta el futbolista, quien añade que «mi familia es modesta, de padres trabajadores». El padre de Moha siempre se ha dedicado al trabajo de la construcción y su madre fue ama de casa y en la actualidad cuida a personas mayores. Moha nació en Guercif, «una ciudad más pequeña que Soria» y a la que ha regresado para ver a los muchos de sus familiares que tiene en el país marroquí.

Los primeros pasos del numantino en el mundo del fútbol arrancan en el patio de La Arboleda, el colegio en el que cursó sus estudios de infantil hasta primaria. «Muchos partidos en el patio del cole porque a mí el fútbol me apasionaba desde bien pequeño». Después se matriculó en el instituto Antonio Machado y con el paso de los años la trayectoria académica de Moha tendrá continuidad en el campus universitario de Soria, donde a partir del lunes iniciará sus estudios de fisioterapia.

Regresando al fútbol, el primero que se fijó en el extremo fue el Calasanz, club en el que se enroló en el segundo año de alevín para prolongar su estancia hasta el primer año de infantil. Luego llegó el Numancia para pasar por todos los escalones del fútbol base hasta llegar al primer equipo.

Moha es un chico inteligente y despierto y sabe lo qué quiere, que no es otra cosa que triunfar en el mundo del fútbol. «No he conseguido nada en absoluto y mi cabeza sólo piensa en que me falta mucho por conseguir», afirma. Sus nuevos compañeros del vestuario de Los Pajaritos le aconsejan que tenga los pies en el suelo «porque lo difícil en esta profesión es mantenerse». Sabe que para vivir del fútbol tiene todavía mucho trabajo por delante y sueña con poder ayudar económicamente a sus padres. «Ellos han trabajado mucho por todos sus hijos y me gustaría que en un futuro no tuvieran que trabajar», asegura

La familia Sanhaji, a excepción del hermano mayor que reside en Salamanca, estuvo presente el sábado en Los Pajaritos para ver a Moha por primera vez como titular en las filas del Numancia. «Salieron muy contentos del partido, aunque mi padre siempre es crítico y me mete caña, es normal en un padre», indica.

Moha tiene la doble nacionalidad española y marroquí y habla hasta tres idiomas como son el castellano, el árabe y el francés. Ha defendido los colores de la selección de Castilla y León y también los de las categorías inferiores de Marruecos, selección con la que ha jugado hasta la categoría sub-20. Cuando se le pregunta por cuál sería su decisión en el caso de una hipotética llamada de las Federaciones española y marroquí su respuesta es igual de ágil y rápida que sus piernas:«No me cierro ninguna puerta».

Y hablando de puertas, la del primer equipo del Numancia la está aporreando desde que arrancó la pretemporada el pasado mes de julio. Carrión habla maravillas de él y todo apunta que el próximo sábado en Almendralejo seguirá apostando por Moha en el costado derecho del ataque, aunque es el propio jugador el que asegura que donde verdaderamente se encuentra cómodo es el perfil izquierdo.

Moha es un chaval singular y pase lo que pase en el futuro entrará en la historia del Numancia como el autor del primer gol anulado por el VAR en Los Pajaritos. En sus pies seguro que quedan muchos más goles y un buen número de asistencias.

Casi 12 kilómetros en sus piernas

Moha acabó el partido ante el Mirandés casi exhausto por el gran esfuerzo realizado a lo largo de los más de noventa minutos de juego. Su gran trabajo quedó reflejado en el GPS que llevan todos los futbolistas y el canterano se metió entre pecho y espalda nada menos que 11 kilómetros y 600 metros. De lejos fue el jugador que más corrió sobre el césped de Los Pajaritos y, además, su punta de velocidad fue la mejor con marcas de 34 kilómetros por hora. Estos datos no son por casualidad ya que Moha tiene madera de atleta y con 12 y 13 años también probó fortuna en el deporte del atletismo. Estuvo en el organigrama del Caep Soria, aunque finalmente «me decanté por el fútbol», señalaba el numantino. Si Moha mantiene estos números parece complicado que le arrebaten la titularidad. Además, en sus piernas hay calidad para dar y tomar bien desde el costado derecho o desde el izquierdo. Es en la banda donde lo está colocando Luis Carrión, aunque el canterano también ha actuado como mediapunta a lo largo de su trayectoria por la categorías inferiores del Numancia. Moha también tiene gol. Una joya que encandiló a la grada de Los Pajaritos el pasado fin de semana.