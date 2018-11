Suspendida de nuevo la final de la Libertadores entre River y Boca

"Esto no es fútbol. Hay un equipo que fue agredido y no queremos que se juegue para que no haya una desigualdad". Alejandro Domínguez, el presidente de la federación regional (Conmebol), pareció ser el último en enterarse de la evidencia, pero no se privó de darle un tono de indignación. La tan esperada final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se postergó por segunda vez. A pesar de los esfuerzos iniciales de la Conmebol de restarle gravedad al ataque contra el bus que llevaba el sábado a los jugadores de Boca hacia el Monumental, no se estaba frente a un incidente menor. "Es una vergüenza lo de estos inadaptados", se disculpó Domínguez. El sábado había intentado sin suerte que el partido se disputara. A las 12 horas del domingo, la Conmebol confirmó el choque futbolístico para las 17 horas (21 de España). Pero Boca contraatacó. De un lado pidió la suspensión del encuentro y sanciones para el local que contemplen la posibilidad de la pérdida de los puntos. A la vez, le presentó a la Conmebol un parte médico sobre la situación de Pablo Pérez, el capitán del equipo. Ya se sabía por intermedio de Alejandro Weremczuk, el oftalmólogo del sanatorio Otamendi, que el volante presentaba " una disminución visual del 60%" como producto de las astillas de una ventanilla del bus que estalló en pedazos cuando lo atravesó un proyectil lanzado desde la calle por un hincha de River.

"Lo mejor para Boca era no jugar", dijo su entrenador, Guillermo Barros Schelotto. "Las 24 horas que tuvimos que vivir no fueron precisamente una fiesta". El jefe de seguridad de Boca, Juan Tagliaferro, aseguró que "a algunos jugadores les costó dormirse, estaban shockeados". La "super final” no tiene por ahora fecha. Los dirigentes de los dos equipos deberán negociarla en Asunción el próximo martes. El calendario no ofrece demasiadas posibilidades. La semana que viene Buenos Aires es el escenario de una cumbre del G-20 celosamente custodiada por tierra y aire, y el partido no puede postergarse mucho más porque el 12 de diciembre comienza el Mundial de Clubes.

ESCENAS ESCALOFRIANTES

El fútbol argentino quedó al desnudo ante los ojos del mundo. Nadie se privó de dar un diagnóstico sombrío. "En Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Nos merecemos lo que tenemos", sentenció Diego Maradona. El ex astro apuntó otra vez sus cañones retóricos contra el Gobierno de derechas de Mauricio Macri. "Estamos peor que en mucho tiempo". Desde el diario deportivo Olé, Jorge Trasmonte recordó que, más allá de los piedrazos, hubo en la previa del partido que nunca llegó a jugarse "escenas escalofriantes” como la de la madre que ocultó pirotecnia en el cuerpo de su hija para poder entrar al estadio sin ser detectada. La policía sumó a su vez otra página negra con los gases lacrimógenos lanzados de manera indiscriminada y la negligencia para custodiar el bus. Horas antes estaba en el centro de otra tormenta por el asesinato de un dirigente social con un balazo en la espalda.

Pablo Alabarces, una de las voces más autorizada en sociología del deporte, recordó que la agresión como la sufrida por el plantel de Boca es regla en el fútbol argentino. "Los hinchas están convencidos de que su participación es decisiva en el espectáculo futbolístico. Con su aliento, con sus banderas, con su fiesta, con su pasión, con sus insultos, con sus amenazas, con sus promesas de violaciones, con sus afirmaciones letales, con sus piedrazos. Lo único positivo es que esta vez todo ocurrió ante la atenta mirada de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Hay una esperanza, entonces: que la FIFA desafilie a la AFA y el fútbol argentino pueda entrar, así, en su definitiva y merecida extinción".

LOCURA Y NORMALIDAD

Desde Barcelona, Carles Pujol no podía creer lo que pasaba en Buenos Aires. Las filmaciones eran elocuentes. "Qué pena las noticias que llegan de Argentina…Así no se vive el fútbol. ¡¡VERGÜENZA!!!", escribió en Twitter con mayúsculas, para que no se dudara de su asombro. Nadie se atrevió a refutarlo. Todo lo contrario. "Amigo acá en Argentina esto es normal! Y lo llamamos pasión. No cambiamos más", le respondióa través de la misma red Maxi Rodríguez, el ex jugador del Atlético de Madrid y el seleccionado argentino. Pujol no se quedó atrás. "Lo de pasión es irónico, es una locura todo lo que está pasando".