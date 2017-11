Un sustituto para Pere Milla

Lesionado Pere Milla y ausente para las próximas citas, se busca un sustituto. Jagoba Arrasate maneja varias opciones para suplir a un jugador relevante en su once, tanto que únicamente lo ha dejado en el banquillo en una oportunidad, en el partido frente al Real Zaragoza. En el resto de las jornadas disputadas ha ocupado siempre un puesto en el once y ha cubierto la mayoría de los minutos de competición. Una de las noticias más favorables en la presente campaña con un inicio de campeonato prometedor y eficaz. El Numancia se aferró a su efectividad en los albores de la temporada para ganar por la mínima con sus goles al Huesca y al Almería. También contribuyó en el empate en Vallecas y en la goleada al Albacete. Desde la séptima jornada, su aportación anotadora se ha reducido aunque sus apariciones no se limitan es exclusivamente a la faceta goleadora. Otros compañeros como Manu del Moral se han beneficiado de su juego y presencia en el campo. Frente al Nástic, una lesión en el rostro por un golpe frena su progresión.

A partir de esta ausencia, Jagoba Arrasate debe recomponer el equipo. El casting para sustituir a Pere Milla está abierto. Por su posición habitual en el terreno de juego, acompaña a Manu del Moral en la delantera, se busca un jugador para moverse por dentro del ataque. Su ausencia abre un abanico de opciones y la oportunidad para varios compañeros de ocupar esa posición. En la única cita en la que no compareció como titular, el entrenador rehizo el equipo con Higinio, Dani Nieto, Nacho y Mateu en el arco de la vanguardia. Cualquiera de estos cuatro puede aparecer en el once de mañana en el Carlos Tartiere aunque también cabe la posibilidad de que Pablo Valcarce, en el banquillo en aquella cita de Zaragoza, centre su posición acercándose a Manu del Moral, que a buen seguro ocupará una de las plazas como atacante.

Higino es uno de los posibles candidatos, pero no ha compartido titularidad con Del Moral en liga ni han jugado juntos ni un minuto de competición. Es una posibilidad rebajada por esta circunstancia de incompatibilidad provocada por el técnico con su no alineación conjunta. Dani Nieto ha centrado su posición saliendo de la banda para jugar por dentro en varias ocasiones. Con buen manejo de balón y visión del juego para asociarse, el balear es una alternativa para enganchar al delantero con los jugadores del eje del centro del campo y las bandas. Pablo Valcarce es el efectivo con más recorrido en esa posición de los aspirantes. En varias ocasiones, el técnico lo ha sacado de la banda y le ha dado la oportunidad de manejarse por dentro, una variante que busca incluso cuando es referencia en el costado diestro. Estos movimientos de fichas provocarán los cambios en las diferentes posiciones y la entrada o salida de unos u otros. También podría ocurrir que Arrasate opte por la alineación de dos delanteros. Tampoco ha ocurrido hasta el momento, como en el caso de Higinio, con la presencia de Guillermo y Del Moral juntos. No han compartido ni un minuto de competición al mismo tiempo porque habitualmente el bilbaíno es el sustituto del jienense. Y como última alternativa está la entrada de Escassi para formar junto a Íñigo Pérez y Diamanka. Todo está abierto.