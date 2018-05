El Tacón de Lucía Rodríguez, a por el ascenso a Primera

Llega el fin del curso, de las ligas regulares, y para las alumnas más aventajadas es el momento de volcar las últimas fuerzas para seguir soñando con el ascenso, en este caso a Primera división. Ese es, más o menos, el escenario en el que se encuentra la madrileña de Covaleda Lucía Rodríguez. La delantera de la selección española sub19 encara este fin de semana el primero de los dos partidos que ha de superar el CD Tacón ante el Logroño para certificar su ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Un hito para un club humilde que supondría, además, la primera vez que una jugadora tan vinculada con la provincia llega a la élite de esta disciplina.

«Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas y muchas ganas de trabajar para no dejar escapar esta oportunidad», confiesa Lucía Rodríguez. Para la covalendense esta no es su primera experiencia en una fase de ascenso, ya que llegó y jugó en dos ocasiones anteriores con el Madrid CFF. Pero no tuvo premio.

El CD Tacón es un club de fútbol «exclusivamente femenino» creado en Madrid en septiembre de 2014 y que con el primer equipo actualmente compite en Segunda división. Es ahí donde se inscribe Rodríguez, una defensa que dio algunos de sus primeros toques en Covaleda, localidad de la que es originaria su familia.

La entidad, por su reciente creación y su origen de base, despierta simpatía en el mundo del fútbol femenino. También por el trabajo que ha realizado para pujar por estar con los mejores clubes.

Esta temporada, Rodríguez y sus compañeras han hecho un trabajo impoluto, con el que finalizaron en la primera posición de la liga regular en el grupo 5. Por encima del Atlético de Madrid y del vallisoletano Parquesol, conjunto en el milita la soriana Marta Charle. «Ha sido una temporada bastante regular, esa ha sido la clave que hemos tenido», destaca la jugadora. No tropezar contra equipos más asequibles y mantener el tipo contra los rivales directos ha marcado la diferencia.

Una vez en la fase final, el Tacón se desenvolvió bien. Encuadrado en semifinales del grupo A con el Seagull Badalona, las del CD Tacón se llevaron el primer partido por 0-4 y el segundo por 2-1. Con ello, se han citado este fin de semana a domicilio y el siguiente en casa con el Logroño en la final.