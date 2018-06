Una tarea titánica

El paraíso está a hora y media. No es un anuncio de agencia de viajes, es fútbol. Un territorio en el que la estancia no es de siete días y seis noches, sino de al menos un año. O quizá una década. Y puede que más, como ese Real Valladolid que ha vivido la mitad de su vida en la zona alfombrada y está muy cerca de volver al selecto club de los 20.

Pero casi no es todo. Por eso el Numancia acecha a la espera de la debacle local en Zorrilla. La conjunción astral para que los pucelanos queden apeados del ascenso debería ser de proporciones bíblicas, pero el fútbol no son matemáticas, aunque tampoco sea enemigo de la lógica.

A favor de los blanquivioleta están el estruendoso 0-3 de la ida y un soberbio estado de forma mental, que les lleva a paliar su cansancio físico. Los sorianos intentarán la heroica, inaugurando un marcador que pueda crear incertidumbre a un rival que casi siempre ha remado con el viento a favor a las órdenes de Sergio.

En las filas locales sólo se piensa en sumar la cuarta victoria en la promoción. Saben que es la mejor forma de no perder. El cansancio hace mella, pero el premio que acarician con la punta de los dedos supone el mejor antídoto.

El míster pucelano ha citado a todos sus jugadores disponibles, incluidos los filiales Mayoral y Javi Pérez. Míchel queda de nuevo fuera de la lista. El renacido como metrónomo del equipo sufre una lesión en el poplíteo que puede obligarle a causar baja durante más de un mes. Tampoco estarán por problemas físicos Cotán, Luismi y Deivid. Ninguno pudo recuperarse a tiempo para el esprín final.

Sergio escondió todas las pistas respecto al once inicial. En Soria sorprendió alineando a Antoñito y Gianniotas en los extremos, y es posible que dé continuidad a ambos, ya que acabó muy contento con su actuación, repitiendo la formación vista en Los Pajaritos. Moyano acabó lesionado en el choque de ida, pero el hecho de entrar en la convocatoria invita a pensar que podrá jugar.

Para el Numancia la remontada se presenta como una tarea titánica. Un Everest en toda su crudeza. La derrota contundente de Los Pajaritos rebajó en un primer momento los ánimos del grupo de Jagoba Arrasate y de la afición numantina, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, ha provocado un efecto de rearme anímico para encarar un último esfuerzo en una temporada extenuante y también muy ilusionante. Ese aspecto no ha desaparecido pese al varapalo del pasado miércoles. El conjunto soriano se presenta con un gran desgaste físico y la necesidad de exprimerse una vez más para rozar la proeza. Una gesta. Otra más en su historia. El técnico rojillo apeló al espíritu numantino de no rendirse nunca y se miró en el espejo del precedente de la remontada del Zaragoza en Girona. Todo vale para motivar a una afición fiel y a un equipo que acaricia una posibilidad de ascenso con la que no contaba en los albores de la temporada. Motivación para encarar el más difícil todavía. El Numancia es equipo y club de retos y este es mayúsculo.

Arrasate anunció cambios en el once para intentar generar ocasiones de gol, lo que necesita imperiosamente, y a la vez crear la incertidumbre en el rival. Lo definió como el partido perfecto. Sin descuidar el apartado defensivo por el peligro que origina el Real Valladolid con las jugadas de estrategia y las contras al renunciar a la posesión, el técnico rojillo podría alinear de inicio a Manu del Moral, ausente en las últimas semanas debido a unos problemas musculares. Quizás no sea la única variante en el equipo titular. El gol es la vía necesaria para llegar a Primera y necesita cuatro. Estos cambios podrían presentarse desde la valentía de ubicar más jugadores de perfil atacante o de utilizar a futbolistas con un menor desgaste como es el caso del capitán Julio Álvarez, recuperado en las eliminatorias de la promoción aunque su estado físico no le da para muchos minutos de competición. Todo vale para intentar esa remontada o para salir airosos de una elimantoria torcida desde el resultado de Los Pajaritos.

El Numancia jugará su último partido de la temporada, una final por el ascenso, con una desventaja en el marcador, pero con la clara intención de no renunciar a la única posibilidad que le queda de discutir el ascenso a un rival que ha llegado en unas muy buenas condiciones, que cuenta con la ventaja de tres goles y con el factor cancha de su afición arropándole.

La afición

El equipo soriano se encontrará arropado desde las gradas de Zorrilla en la medida de las pocas entradas que el club vallisoletano entregó al soriano. Pero allí estarán fielmente. Las excelentes relaciones institucionales entre Real Valladolid y Numancia han provocado que, gane quien gane, habrá escenario sobre el campo al final de la eliminatoria para que el campeón ascendido a Primera División suba y reciba los aplausos de sus aficionados. El conjunto blanquivioleta sabe que es el gran favorito pero, en caso de sorpresa, pondrá a disposición del Numancia la instalación.