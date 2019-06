Una temporada irregular

El día y la noche. El Numancia cerró el pasado domingo la temporada posterior a su último asalto a la máxima categoría del fútbol profesional con la permanencia como frente de batalla. Un año después de quedarse a las puertas de Primera división, el club soriano ofreció una trayectoria irregular durante todo el curso que le llevó a una progresiva decadencia en el último tramo de la competición. Siempre situado en zonas tibias durante buena parte del calendario, en la última fase de la campaña su progresiva deriva le obligó a centrarse en la pelea por evitar el descenso, algo que ha conseguido eludir a lo largo de 22 temporadas consecutivas. Una jornada antes del cierre del curso, en Zaragoza, el Numancia confirmó que iniciará su 23 temporada entre la elite del fútbol profesional. Ineludible objetivo cada inicio de la pretemporada, pero que en el presente año ha supuesto un añadido de agonía por haber perdido durante el último tramo una ventaja suficiente para no verse en problemas como le ocurrió debido a la falta de resultados favorables en varias fases de esa parte del campeonato.

Durante el inicio y la fase intermedia, el equipo no alcanzó en ningún momento la posibilidad de engancharse a la pelea por posiciones de mayor calado, pero tampoco se vio incomodado por la zona baja. Con rentas suficientes para no sufrir, en el tramo final cedió progresivamente el colchón de seguridad hasta verse inmerso entre los aspirantes a eludir el descenso. La suerte de la mayoría de los implicados es que tres de las cuatro plazas para perder la categoría aparecían definidas desde varias semanas antes del cierre de la temporada. Reus, Nástic y Córdoba simplificaron mucho el desenlace que se precipitó un partido antes del final. El Rayo Majadahonda acompañará a Segunda división B a estos tres equipos y el resto vivirán una nueva aventura en esta categoría tan impredecible. Dos de los protagonistas de la promoción de ascenso del pasado año, Numancia y Zaragoza, han peleado casi hasta el final de la competición por no entrar en posiciones de descenso. Es lo que tiene la Segunda división cuando la irregularidad acompaña y define las trayectorias. Todo es posible, para bien o para mal. El equipo soriano lo ha vivido en sus propias carnes en los dos últimos ejercicios.

Aritz López Garai cumplió con el objetivo de la permanencia, pero no terminó de enganchar con la grada. Su marcha se explica más por esos desacuerdos que por motivos deportivos ya que en febrero estaba renovado y la cúpula dirigente conocía sus gustos y su librillo de estilo. Las comparaciones nunca dejan satisfechos a nadie y el técnico vizcaíno tenía las de perder a la hora de medirse con el Arrasate de la campaña precedente. No con el que sufrió una enorme desaprobación a la finalización de su segundo año cuando perdió con el descendido Mirandés y la parroquia numantina le despidió en el último partido de la liga con un concierto de pitos. Pese a todo repitió al año siguiente, con lo que supuso para la historia numantina. López Garai ha estado en el mismo rango de resultados, con escaso margen de puntuación por debajo, que varios de los técnicos anteriores. Desde la instauración del modelo de competición con la promoción de ascenso, el club soriano solo se ha acercado a la posibilidad del ascenso por esa vía la campaña precedente. Técnicos como Unzué, Machín, Juan Antonio Anquela y Jagoba Arrasate, en sus dos primeras campañas, se quedaron lejos de esa posibilidad y pelearon por evitar el descenso con mayor o menor holgura clasificatoria y con mayor o menor margen de problemas en diferentes momentos. Todos alcanzaron la meta de la permanencia con más o menos distancia y con diferente espacio dentro de las fechas del calendario. López Garai alcanzó el objetivo del club una jornada antes del cierre aunque en su debe queda haber debilitado la posición del equipo en la recta final del campeonato cuando llegaba la resolución, los momentos determinantes de la competición. Esta circunstancia tampoco le ha favorecido para su continuidad.

Despedida

Luis Valcarce publicó ayer una carta de agradecimiento al club y a las diferentes personas que forman parte del Numancia en todos sus niveles y que le han acompañado durante los nueve años que ha vivido bajo su disciplina. Desde que llegó en edad juvenil hasta el final del presente curso, el jugador berciano destacó el trato recibido, su formación personal, académica y futbolística, además del vínculo que le quedará con el club y con Soria. Recuerda a todos los que han influido en su estancia y agradece la apuesta del club soriano por su hermano y él a lo largo de su trayectoria en el juvenil, en el filial y en la plantilla profesional.