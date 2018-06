"Tenemos opciones"

Jagoba Arrasate se presentó ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos con un discurso esperanzador desde las reducidas posibilidades de su equipo para clasificarse sexto y meterse en la promoción de ascenso. El entrenador del Numancia reconoció el mal momento sufrido durante el pasado mes de mayo y asumió la necesidad de ganar para activar las opciones de su equipo y conseguir la sexta plaza. «Es el último partido de liga, tenemos posibilidades y hay que apurarlas al máximo en casa con nuestra gente. El objetivo es claro: tenemos un 20% de posibilidades y en nuestra mano está elevarlas al 60% ganando», comentó el vizcaíno, que también destacó la dificultad de la cita. «Frente a nosotros tenemos a un buen equipo, que llega en un buen momento y que se juega la permanencia. No será fácil. Nosotros jugamos en casa ante nuestra gente y es el último partido. Tenemos, debemos y nos merecemos terminar la liga regular con una victoria en casa. Otras cosas no están en nuestra mano y sí el hacer un buen partido para ganar», subrayó.

Arrasate se refirió al término «fútbol» para explicar lo sucedido. «Estamos siendo irregulares, la gente puede pensar que hemos metido la pata, pero el equipo lo ha intentado. Quizás la vaca no da más leche. Es cierto que el último gol de Higinio nos dio opciones, y ese gol del Tenerife en el último minuto la semana pasada nos ha dado opciones también. Hay que aprovechar esas opciones y ganar para tener bastantes posibilidades de meternos», se esperanzó el entrenador, que suspiró por ver finalizado el mes de mayo. «Es 1 de junio, porque mayo ha sido malo y con la entrada de junio espero que mejoren las cosas. Las valoraciones las debemos realizar al finalizar la liga. La temporada es buena, pero queremos que sea muy buena y para eso necesitamos ganar y esperar. Necesitamos del empujón de todos. Ha sido una buena temporada y el espíritu numantino se ha puesto a flor de piel. Debemos dar el último arreón y creo que si ganamos tenemos muchas posibilidades de meternos», comentó. Una necesidad que se ha generado por la falta de resultados favorables en el último tramo liguero. «Cuando pierdes es por algo y sacas conclusiones: será por la presión, será porque el entrenador no ha acertado, será porque los jugadores no han estado finos, será porque hemos fallado una ocasión, será porque hemos cometido algún error. Es cierto que en los últimos partidos no hemos estado bien y por eso no hemos sumado. Achacarlo a la presión, no sabría decirlo. Lo que sé es que tenemos una posibilidad todavía y las lamentaciones, al final del partido. Ahora, tenemos una posibilidad y creo que en diez años el club no se ha visto en esta situación por lo que debemos apurar esa oportunidad y después ya realizaremos las valoraciones», aclaró Arrasate, consciente de que es necesario y obligado ganar.