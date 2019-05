«Tenemos que ser valientes desde el inicio»

Con la intención de remontar un gol en contra, el Numancia Juvenil atacará el partido de vuelta de la ronda de octavos de final de la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Celta de Vigo. El conjunto soriano se trajo un resultado abierto, aunque en contra con un gol en la recta final, de su visita a la ciudad deportiva del club vigués e intentará doblegar ese resultado en la Ciudad del Fútbol, mañana a partir de las 12.00 horas, para seguir vivo en el torneo copero de los mejores conjuntos juveniles. «Estamos contentos con el resultado frente a un gran rival en el partido de ida. Es un buen resultado porque pudo ser peor por lo que demostró con su pegada. Una pena recibir el gol en la recta final después de haber estado muy serios en defensa y haber dado un palo», señala Pablo Ayuso, técnico del conjunto rojillo.



La intención del entrenador numantino pasa por, a priori, por mentalizarse para conseguir un gol, pero no quedarse en esa opción exclusivamente. «Si queremos sacar adelante la eliminatoria debemos hacer más goles que solo el que tenemos en contra. Debemos mentalizarnos para marcar tres. Con paciencia y sin volvernos locos, pero cuanto antes marquemos, mejor», explica Ayuso, consciente de la dificultad. «Sé que no será fácil y que quizás nos cueste marcar porque tenemos un rival delante muy complicado e intentará imponerse con su juego. Su forma de jugar, le gusta tener el balón y combinar nos exigirá mucho, pero debemos ser valientes y salir desde el inicio a buscar el gol y superar la eliminatoria. Tenemos que conseguir que no se sientan cómodos y desde el inicio de ambas partes tenemos que mostrar nuestra intención de remontar. También, debemos ser inteligentes en defensa. Nos exigirá bastante y debemos saber defendernos en esos momentos», asume.



Uno de los factores importantes para la eliminatoria será el papel de la afición, según reconoce Ayuso. «En el partido frente al Eibar nos ayudó muchísimo el apoyo de nuestros aficionados para remontar en la recta final. Ahora, será durante todo el partido. Desde el inicio. Se nota mucho su apoyo y el aire que nos da. Es importante que la gente se acerque a la ciudad deportiva, tanto para nuestro partido como para el del Numancia B. Todo suma y ayuda para conseguir los objetivos», comenta Ayuso, que contará con la baja de Juanlu, el delantero que está fuera del equipo por una lesión desde la jornada 28 de la liga regular. De su rival, el técnico numantino tampoco quiere centrarse en las posibles ausencias en el equipo. «No lo podemos controlar y, además, maneja una veintena de jugadores de alto nivel. El Celta es muy fuerte, con mucho trabajo y aunque tiene jugadores con la selección española de categorías inferiores o también con el filial que debe jugar la eliminatoria por no bajar a Tercera, opondrá un gran equipo frente a nosotros», destaca el entrenador numantino.