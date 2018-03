El Tenerife viene lanzado

La derrota ante el Granada a principios de febrero daba con los huesos en la calle de Martí como entrenador del C.D. Tenerife y llegaba al banquillo Joseba Etxeberria. Fichado para ser revulsivo no ha decepcionado a nadie porque este Tenerife es otro y, después de un último mes de competición casi perfecto, se ha subido al carro de candidatos a la luchar por el play off de ascenso. El C.D. Numancia quiere ser el primer en hacer hincar la rodilla al Tenerife del entrenador vasco.

El cuadro insular llegará el domingo a Los Pajaritos lanzado y en clara racha de buenos resultados. Y es que en el último mes, el equipo chicharrero sólo ha dejado de sumar dos puntos, los que se le escaparon en Alcorcón al empatar a un gol. El resto de partidos con Joseba Etxeberria como técnico se saldaron con victorias. En este tramo de la Liga, el Tenerife ha ganado a Córdoba, Lugo, Nástic de Tarragona y Oviedo.

El CD Tenerife dará otro salto de gigante en caso de lograr su cuarta victoria consecutiva, teniendo en cuenta que superaría a otro rival directo en la tabla como es el Numancia, además de ganarle en goalveraje (1-1 en la ida). El conjunto del Heliodoro Rodríguez se ha instalado en mitad de tabla, aunque en las últimas semanas ha logrado reducir de once a cuatro puntos de desventaja respecto a la zona privilegiada. Curiosamente ha ocupado la misma plaza en la tabla en seis de las últimas siete jornadas de liga.

Además la llegada de Joseba Etxeberria al banquillo, el salto de calidad del Tenerife también tiene que ver con los refuerzos realizados en el mercado invernal. Dos futbolistas como Luis Milla y Mula están rindiendo a un gran nivel. El centrocampista es la referencia en la parcela ancha y el delantero cedido por el Málaga anotaba el pasado viernes un doblete ante el Real Oviedo. La recuperación física de Samuele Longo también está siendo fundamental para el rendimiento tinerfeñista, especialmente en lo que a poderío goleador se refiere.

El lateral blanquiazul Camille valoró el momento positivo del equipo, las pautas exigidas por el entrenador y el próximo objetivo que debe ser exclusivamente el Numancia. «Hemos entrado en otra dinámica con el cambio de entrenador. Salimos con más intensidad al campo». Sobre la racha positiva indica que «miramos la clasificación y soñamos con el play off, pero después de unos meses complicados tenemos que ir partido a partido y no mirar más allá». «En una temporada hay fases de tropiezos. Ahora estamos con una racha buena y queremos continuar así, trabajando con la misma intensidad e intentar no encajar goles. Vamos partido a partido»., señalaba uno delos fijos en la zaga tinerfeñista.