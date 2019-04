El tercer cuarto de la temporada tampoco ha servido para que el Numancia despeje todas sus dudas sobre el futuro. Una, al menos, la tiene clara: todavía le resta trabajo para dar por concluido el objetivo de la salvación. Esta última fase de la campaña se entendía como la de consolidación en el intento de huir de la zona de peligro y a partir de ahí encontrar por inercia la posibilidad de mirar hacia posiciones algo más cómodas con el propósito de acercarse a una lucha que siempre se ha presentado como lejana y casi imposible, la de atacar los puestos de privilegio. Cerrado el tercer cuarto, el Numancia se encuentra en una situación a medio camino de cerrar el objetivo de la permanencia y la de acomodarse en puestos de la zona media. Ir más allá parece complicado para un grupo que no ha demostrado en las tres primeras partes de la temporada la suficiente solvencia y regularidad para incomodar a los rivales de la zona más elevada.

Durante los once partidos que han transcurrido desde el inicio de esta fase, coincide con los choques de la segunda vuelta, el Numancia ha sumado un total de 16 puntos, mejorando los anteriores tramos de once y diez partidos. En los once primeros del curso, registró 13 puntos, tres menos, mientras que en el segundo cuarto consiguió diez en diez jornadas. La mejora es significativa.Con el calendario asimétrico la comparativa respecto a los rivales queda desvirtuada. No son los mismos equipos los que han medido al soriano en el arranque de la competición y en el de la segunda vuelta. Lo valorable es el cómputo de los puntos y la mejoría ofrecida en los resultados del grupo de Garai en este tramo respecto a los dos anteriores. Muchos son los factores que pueden determinar esa tendencia, consolidación del grupo de futbolistas utilizados y del estilo de juego, las bajas y altas por los diferentes motivos como las lesiones, las sanciones o las decisiones técnicas, los estados físicos, los rivales de turno... pero lo destacado son los datos que posicionan al equipo en la zona media de la clasificación, decimocuarto con 39 puntos, a nueve de la frontera con el descenso y a trece de la promoción de ascenso.

El Numancia ha logrado cuatro victorias, el mayor número de toda la temporada en comparación con los otros dos cuartos, tres y dos, respectivamente. Córdoba, Lugo, Extremadura y Granada han caído en el tercer tramo de la competición para sumar un total de doce puntos. Frente al Elche, Osasuna, Tenerife y Málaga firmó un empate, otros cuatro puntos, y cedió en tres ocasiones para quedarse en blanco: Almería, Sporting y Rayo Majadahonda. Un total de 16 puntos en una trayectoria en la que se ha visto recortada puntualmente su distancia con el descenso más por motivos de los puntos sumados por alguno de los implicados en la zona baja debido a la ausencia del Reus que por razones surgidas por la competición. En este apartado, el Numancia dejó clara su distancia con el Extremadura, equipo que marca la salvación, con su victoria en Almendralejo, la primera del curso lejos de Los Pajaritos. Los 16 puntos le mantienen un espacio prudencial con el descenso. No le dan para llegar a posiciones superiores y le avisan de que tampoco son suficientes para acomodarse de cara al próximo cuarto con diez partidos para acabar el curso.

Entrenamiento

La primera plantilla regresó a la actividad con una sesión larga de entrenamiento de cara al partido del próximo domingo en Tarragona. La preparación del choque no contó con las ausencias de los lesionados y alguno de los jugadores con problemas físicos que no están del todo descartados. Nacho, Guilermo y Oyarzun no aparecieron por el césped del anexo, mientras que Derik, Ganea y Unai Medina trabajaron al margen de sus compañeros. La cantidad de efectivos fuera de la rutina del grupo obliga a contar con varios jugadores de la cantera. López Garai trabajó con Cámara, Marcos, Moha y Vidorreta. Hoy vuelta a la actividad a las 11.00 horas.