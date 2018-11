La Tercera cubre otra etapa

La Tercera división cubre hoy una nueva etapa en su camino competitivo. Los tres representantes sorianos del Grupo VIII afrontan la décima jornada con expectativas diferentes. El Numancia B se enfrenta a la Arandina en un duelo por la zona alta de la clasificación. El grupo de José Alejandro Huerta es cuarto con 19 puntos, mientras que el conjunto burgalés es segundo con 22. El filial perdió en su última cita lejos de la Ciudad del Fútbol, escenario hoy al mediodía del enfrentamiento donde el equipo soriano se muestra muy sólido.

El Sporting Uxama sacó un punto en la jornada precedente. Único conjunto soriano en puntuar. Situado fuera de la zona de descenso, viaja a Cebreros para medirse al colista del Grupo VIII. El conjunto abulense todavía no ha ganado en este tramo de la competición y sus tres puntos los ha logrado en otros tres empates. El Sporting Uxama, por su parte, cuenta con ocho puntos, gracias a dos victorias y otros dos empates. Su mejoría en las últimas dos semanas le han permitido tomar aire y salir de la zona de descenso. Su visita a Cebreros es una buena oportunidad para seguir progresando y poner distancia con los puestos de peligro.

El Almazán también disputa esta jornada lejos de La Arboleda. Visita al Bupolsa en un duelo por la zona baja de la clasificación. Los burgaleses suman un punto más, siete, que los adnamantinos, que perdieron en la anterior jornada disputada en su campo. La oportunidad le llega para un intento de afianzar sus opciones de luchar por alejarse también de la zona conflictiva. Esta jornada se presenta, por tanto, con posibilidades para los conjuntos sorianos, inmersos cada uno en su particular pelea por mejorar posiciones.

El Calasanz no arranca en la Regional

El Calasanz no termina de arrancar en la Primera división Regional de Aficionados. En su última comparecencia liguera repitió derrota, 0-3 con el Unami segoviano, séptima del curso, y sigue ocupando la última posición con un punto, logrado en el único resultado favorable que ostenta en su registro de resultados, un empate con el Becerril. El conjunto colegial no ha estrenado la casilla de victorias y ya ha disputado un total de ocho partidos en su experiencia a nivel regional. Su siguiente cita con la competición le mide al Villarcayo, un conjunto de la zona media que cuenta con una docena de puntos. Los otros dos representantes sorianos del Grupo A, el San José y el Tardelcuende, sumaron un punto en la jornada precedente. El equipo pizorrero empató en su visita a Palencia lo que le valió para alcanzar los siete puntos y situarse en la frontera con la zona peligrosa. Su siguiente compromiso no será hasta el fin de semana del 11 de noviembre ante El Espinar ya que esta jornada le toca descansar ya que debía jugar frente al Real Burgos. El San José, por su parte, ocupa la quinta posición con 15 puntos tras empatar en su último partido, 1-1, con el Cuéllar. Esta semana juega con el líder, el Mirandés B.

La Liga Provincial

El Castroviejo y el Piqueras lideran la Liga Provincial después de haberse completado cinco jornadas del campeonato. El San Esteban y el Quintana persiguen al dúo de cabeza con dos puntos de desventaja en una competición que está evidenciando una igualdad entre varios de los aspirantes a comandar la tabla. El quinto clasificado, la Valeránica, se encuentra a tres puntos de los dos primeros. Un partido de distancia entre los cinco primeros.

En la zona baja se encuentra el Golmayo-Camaretas, que recibió otra goleada en la última jornada. El San Esteban ganó con una renta de siete tantos. No fue la única goleada del fin de semana. El Visontium logró cinco en Langa para llevarse el partido, mientras que el Quintana metió cuatro en Navaleno. La jornada se cerró con un total de 30 goles en los siete enfrentamientos de la quinta semana de competición, a más de cuatro tantos por partido. Navaleno, Golmayo-Camaretas y Abejar se quedaron sin marcar. Todos los demás aprovecharon en, al menos, una oportunidad las ocasiones generadas durante sus enfrentamientos.

Hasta el momento, todos los equipos han cedido una derrota en estas cinco semanas, pero no todos han conseguido ganar en uno de sus compromisos. El conjunto del Golmayo-Camaretas no se ha estrenado y únicamente suma un punto gracias a un empate. Los dos primeros clasificados han perdido y la docena de puntos que acumulan los han conseguido en sus cuatro victorias. La diferencia de goles a favor del Castroviejo es lo que le ubica como primero por delante del conjunto de Almarza. Las distancias son estrechas entre los primeros clasificados.

Para la sexta jornada, la Sampedrana recibe hoy al Golmayo-Camaretas a partir de las 16.00 horas. El único de los siete encuentros adelantados ya que los otros se disputan durante el sábado y el domingo. El líder viaja a Quintana en uno de los enfrentamientos fuertes de la jornada. El primer puesto se pone en juego con el Piqueras optando también a esa posición en Vinuesa. La Valeránica recibe al Arcóbriga y el San Esteban, también mira hacia el liderato en su compromiso frente al Navaleno. El Norma ante el Langa y el San José B frente al Abejar completan la sexta jornada en la que podría cambiar el orden de la clasificación debido a la igualdad entre todos los aspirantes.