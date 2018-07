Teresa López Llorente, el «dichoso voleibol» que le llevó a la élite

«Dichoso voleibol», decía su madre, con razón, en esa época en la que Teresa López Llorente (Almazul, 1962) casi no pasaba por casa. La primera soriana internacional en la disciplina conoció este deporte muy pronto y lo dejó, también pronto, cuando estaba ya en lo más alto. Las vueltas que había dado ya, a esos 25 años, habían sido, si no suficientes, lo suficientemente «intensas» para poner un punto y final en la competición.

«Mi madre siempre decía ‘dichoso voleibol’ porque no podía verme, no podía ir a Soria, y siempre decía eso». Comenzó siendo muy joven, en Las Escolapias en Soria y terminó siendo internacional 116 veces. Para muestra un botón.

Sus inicios, entonces, fueron en la provincia, aunque su desarrollo como deportista de élite se gestó al otro lado del Moncayo.

Fue cuando cumplió 14 años cuando se trasladó a Zaragoza y entró en el equipo de la Universidad Laboral. «Cuando empecé estábamos internas, vivíamos allí. Entonces teníamos mucho tiempo para dedicar al entrenamiento. Luego me llamaron a la selección juvenil y, bueno, era algo muy divertido y muy duro a la vez porque el entrenamiento era muy fuerte y acababas agotada».

Entonces, en los 80, eran otros tiempos –mucho más prolíficos– para el voleibol, también para el femenino, aunque no ha dejado de ser todavía a día de hoy un deporte minoritario. «Estabas metida en ese mundo y no te dabas cuenta», asegura. Durante diez años el voleibol estructuró la vida de Teresa. «Mientras estaba entrenando era lo que me tocaba hacer y lo hacía con gusto. Luego ya me fui a Madrid a hacer INEF, estuve jugando con Arquitectura, que luego fue Norte Real y ganamos la liga». Volvería a repetir este entorchado. De hecho, la historia, «intensa», es larga y con varios títulos. «Sí, fue totalmente intensa. Vamos, estaba totalmente desaparecida de la familia, estaba siempre compitiendo».

Su primera convocatoria con la nacional fue con apenas 15 años. Ya no paró. «A la vez que estaba en la selección júnior compaginaba con la absoluta, entonces era terminar un campeonato júnior y enlazar con otro con la absoluta».

Y pasaron los años, pocos. «Lo que pasa es que apruebas unas oposiciones, vas a una ciudad donde había poquito voleibol...».

Antes de presentarse a las oposiciones de Secundaria –es profesora de educación física–, Teresa ya había puesto rumbo a Xátiva (Valencia), donde jugó con el CV Tormo Barberá. Dos títulos de liga después y una Copa de la Reina, la del 87, López ya estaba instalada en Zaragoza, destino de su plaza. «El primer año estuve viajando continuamente. Vivía en Zaragoza, pero eran muchísimos viajes». Iba a Xátiva los viernes a entrenar y después un fin de semana sí uno no tocaba viaje. La almazuleña lo tuvo claro. «Tuve que decidir».

Optó por su carrera como docente. Que no fue fácil sería una obviedad, aunque lo cierto es que sí dejó de competir, pero el voleibol lo dejó «de otra forma». Lo de hacer deporte es algo también innato. Entrenadora nacional de voleibol, fue técnica de varios equipos en la capital aragonesa. Más tarde, ya entrada en la edad adulta, se pasó al pádel, con grandes resultados competitivos, y ahora está probando con el golf. Baila, hace pilates... La cuestión es no parar, ni antes, ni ahora.

«Yo tuve la suerte de vivir esa época bonita del voleibol, pero lo que me interesa sobre todo es trasladar a los alumnos lo importante que es la actividad física para el desarrollo y la salud de todos los adolescentes, que vemos que abandonan la actividad física muy pronto y prefieren las tecnologías, la play, el móvil…».

Predica con el ejemplo y le han salido dos hijos deportistas. La mayor, Elena, ahora centrada en acabar sus estudios de medicina, estuvo llamada a las filas de la selección júnior concentrada en Soria, donde repitió la foto de su madre con José Miguel Serrano, en tiempos de la predecesora seleccionador nacional. El pequeño, Daniel, además de «un gran ajedrecista» es miembro destacado de las categorías inferiores del equipo de baloncesto Tecnyconta Zaragoza.

«Al final con el deporte nunca se sabe», diserta ante la cuestión de que los hijos puedan seguir los pasos de su madre en una trayectoria que fue también dichosa, pero no solo por lo que se quejaba su madre, con razón.

«Para mí ‘dichoso voleibol’ significaba que qué bien que a través del voleibol había viajado, había conocido a mucha gente... A mí me producía dicha ». La frase le dio para el nombre de un libro que publicó ya hace unos años y que versaba sobre la técnica de la disciplina y cómo enseñar este deporte a los jóvenes. Un buen homenaje.