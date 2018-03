«Terminar cuartos es un éxito»

A falta de una jornada para completar la fase regular de la Superliga de voleibol, el Río Duero Soria ha alcanzado el objetivo de terminar en la cuarta plaza, por detrás de los tres grandes equipos de la competición. Una posición que parecía a mitad de recorrido de la temporada complicada por la irregularidad mostrada por el conjunto de Sevillano y por el estado ofrecido por sus más próximos rivales, Ibiza y Barcelona. El conjunto soriano aseguró el pasado fin de semana su clasificación para las eliminatorias por el título y su técnico lo valoró como un gran logro en la presente campaña. «Lo celebramos casi como si hubiéramos ganado una liga. Somos el club que somos y a principios de temporada era un objetivo, a mitad de temporada inimaginable. Es un gran éxito», destacó Manuel Sevillano en su habitual repaso semanal del estado de su equipo.

El entrenador tenía pensado jugarse la última baza para entrar entre los cuatro primeros en Palma, en el último partido de la fase regular. «Contaba con ganar en Palma o forzar un tres a dos para sumar un punto y tener posibilidades. Si no era así, lo veía imposible. Y sin embargo, Ibiza solo ha sumado dos puntos de los últimos seis con lo que hemos conseguido la plaza antes de ese partido en Mallorca. El Barcelona cedió casi todas sus opciones ya en la anterior jornada», explicó.

La trayectoria del Río Duero en la segunda vuelta le ha llevado a recuperar posiciones y puntos hasta finalizar en la cuarta posición. «La Copa ha marcado mucho porque todo iba enfocado a esa competición. Durante la primera parte de la temporada me dediqué a la búsqueda del equipo con rotaciones y dándole muchas vueltas hasta que he conseguido dar con el equipo. Y en la segunda vuelta no me he equivocado porque he puesto el que más confianza me ha dado. Alberto Salas también ha aportado mucho en esta fase», reconoció Sevillano, que para el último encuentro de la liga dará minutos a los menos habituales. «Este partido lo afronto como un premio para los que no han jugado mucho porque han trabajado y han entrenado mucho. Haré rotaciones en Palma. No tenemos nada en juego y será un partido para disfrutarlo porque ya hemos hecho los deberes», comentó. El encuentro, en cualquier caso, no será fácil ya que Palma es segundo en la clasificación, es el actual campeón de la Superliga y solo ha cedido un partido en toda la fase regular.