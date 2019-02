Desde el inicio de la temporada, en cada salida del Numancia para jugar lejos de Soria se repite el mismo argumento centrado en la ausencia de victorias. Una docena de enfrentamientos y ningún partido ganado. Cada desplazamiento aumenta el número y se insiste en la argumentación. Territorio por conquistar. El conjunto soriano no ha roto la barrera aún de su falta de eficacia como visitante: ocho empates y cuatro derrotas. Un balance no del todo desfavorable ya que certifica el doble de partidos empatados que perdidos, pero que cojea por la ausencia de victorias. Un déficit elocuente de la trayectoria irregular del equipo, capaz de enganchar las últimas cuatro jornadas sin perder(dos victorias y dos empates) justo después de haber certificado otras cuatro sin ganar (dos derrotas y dos empates). Pero en ambos casos destaca el dato coincidente de no haber logrado cerrar una victoria lejos de Los Pajaritos. Una tendencia marcada en las últimas campañas y acentuada en la presente en la que se han disputado la mitad de los partidos como visitante y sigue buscando su primera victoria. El pasado año, en 2018, logró una en abril en la fase regular y otra en junio en la promoción de ascenso a Primera.

Una asignatura por aprobar por mucho que sus números y su juego lejos de casa demuestren lo complicado que resulta superarle. Sin salir victorioso, tampoco sale habitualmente derrotado. Ganar resulta, al menos, tan complicado para sus rivales como para el grupo de López Garai superar la dificultad de traerse una victoria en alguno de sus desplazamientos. Por estadística, cada vez está más cerca de acabar con ese dato, pero hasta ese momento la clasificación se le resiente por ese lado ya que no juega el papel corrector cuando las cosas no se han dado de manera favorable en Los Pajaritos, como ha ocurrido en varias ocasiones durante el presente ejercicio. En este momento, después de cuatro jornadas sin perder, las salidas a Reus y Elche le han permitido marcar un paso de media inglesa suficiente para alejarse hasta los ocho puntos de distancia con el descenso. En el caso de la promoción de ascenso no resulta bastante para acercarse, se necesita algo más cuando la distancia también se fija en ocho puntos. El golpe de calidad pasa por mejorar los guarismos lejos de casa y afianzarse en feudo propio, como ocurrió la campaña precedente en la que se alcanzó la promoción de ascenso con tres partidos ganados lejos de Soria, nueve empatados y nueve perdidos. Pero en casa ganó 15, empató dos y perdió cuatro, los mismos que certifica en estos momentos a falta de jugar otros nueve. La diferencia para terminar en la sexta plaza de la fase regular.

El Numancia viaja mañana a Almería para afrontar su decimotercer desplazamiento del ejercicio. Un partido de claro enfrentamiento entre conjuntos con similares necesidades, la de poner distancia con la zona más baja de la clasificación y la de aferrarse a las últimas oportunidades que otorgan estas semanas de competición para optar a la posibilidad de acercarse a la lucha por algo más notable en su recta final. El conjunto andaluz supera en un punto al numantino. La victoria puede dar un nuevo impulso a las pretensiones del conjunto rojillo. Para eso debe conquistar un territorio inhóspito por sus resultados. Otra semana más se repite el mismo argumento.