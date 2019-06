El Numancia se jugará mañana su salvación en territorio hostil. Fuera de su zona de comodidad, Los Pajaritos, donde le ha resultado más fácil sumar puntos esta temporada en comparación con lo recaudado en sus desplazamientos. Algo que se repite en las últimas campañas y que no se presenta como algo coyuntural, fruto de la combinación de factores y circunstancias de la presente temporada. El pasado ejercicio ya demostró cierta debilidad como visitante y fue en casa donde alcanzó sus mejores registros para meterse en la fase de promoción de ascenso. Después de una veintena de salidas, el grupo de Aritz López Garai ha conseguido una victoria a domicilio, en Almendralejo ante el Extremadura, y una decena de empates (Córdoba, Sporting, Osasuna, Granada, Deportivo de La Coruña, Alcorcón, Reus, Elche, Tenerife y Albacete) para sumar un total de 13 puntos a añadir a los 34 conquistados en Los Pajaritos (diez victorias, cuatro empates y seis derrotas). Algo más de una cuarta parte del total, lo que le ha lastrado para mejorar en su actual posición en la clasificación y para no verse inmerso en la lucha por la permanencia a falta de dos partidos para concluir el curso.

En territorio hostil ha perdido en nueve oportunidades (Lugo, Las Palmas, Málaga, Mallorca, Almería, Rayo Majadahonda, Gimnàstic de Tarragona, Cádiz y Oviedo) y afronta la última salida a Zaragoza con la intención de zanjar la permanencia a través de un buen resultado. Las combinaciones son diversas para conseguir la salvación. La más directa es la victoria. Rotunda. Sin mirar otros marcadores ni esperar el fallo de los otros implicados. Un marcador que le permitiría acabar con esa imagen de conjunto vulnerable aunque a su vez arrastra la percepción de haberse convertido en un grupo complicado de superar por la cantidad de empates a los que se ha abonado. Este resultado también le podría valer, pero ya debería tener en cuenta los marcadores ajenos. La marcha de sus rivales le ha sostenido en esta fase de la competición cuando ha ido perdiendo el colchón de seguridad respecto a la línea del descenso. Y claramente se ha demostrado que la desastrosa campaña de dos equipos como el Córdoba y el Gimnàstic, además de la descalificación del Reus, le ha valido al Numancia y a los otros aspirantes a eludir el descenso para no verse en mayores apuros. La última plaza para no caer al pozo de Segunda B, todavía por asignar, se la jugarán los más vulnerables en el último tramo de la Liga, situación en la que se ha colado el conjunto soriano por su deriva de resultados desfavorables en la fase decisiva del campeonato cuando contaba con una ventaja destacada para no meterse paulatinamente en el lío por la salvación.

El fallecimiento del jugador del Extremadura, José Antonio Reyes, aplazó todo hasta mañana. El Numancia viajará a Zaragoza para cerrar su periplo viajero y saber si deberá apurar sus opciones en la jornada definitiva del domingo 9 de junio ante la Unión Deportiva Las Palmas. Paradójicamente, puede que se resuelva todo en un partido lejos de Los Pajaritos con lo que le ha costado imponerse al grupo de López Garai cada vez que ha visitado los campos de sus rivales. El propio técnico numantino ha confesado en alguna ocasión que sufren demasiado cada vez que salen de Soria y los resultados lo avalan. La intención del cuerpo técnico es dar carpetazo a la presente situación en Zaragoza.

Un año después, el Numancia visita La Romareda con intenciones bien diferentes. Su último viaje a la capital maña se vivió como una fiesta para ambas aficiones. Los dos clubes buscaban el ascenso a Primera y el soriano consiguió prolongar la pelea con una victoria ante un emergente Zaragoza, que acabó con todas sus aspiraciones en la primera ronda de la promoción de ascenso. El equipo rojillo progresó para quedarse fuera en la ronda definitiva. Un año después, el equipo soriano visitará la capital aragonesa para intentar mantenerse frente a un rival que lo consiguió un par de semanas antes.

Entrenamiento

El aplazamiento del partido frente al Real Zaragoza ha alterado el programa de preparación del equipo soriano. Preparado como estaba para viajar el mismo día del partido, ayer, cambió el desplazamiento por una sesión de entrenamiento en Los Pajaritos. El cuerpo técnico ha programado una sesión para hoy y viajará mañana a la capital maña para jugar a partir de las 21.00 horas en La Romareda. El siguiente compromiso de los de Aritz López Garai está fijado para el domingo, 9 de junio, a partir de las 20.30 horas. Esta fecha y horario puede modificarse dependiendo de si el Numancia ya ha alcanzado el objetivo de la permanencia.