Tevenet no regala nada

Luis García Tevenet se vuelve a cruzar en el camino del C.D. Numancia y lo hará en un partido decisivo para la suerte de los sorianos de estar en el play off de ascenso. El Sevilla Atlético, colista de Segunda División y descendido desde hace varias semanas, no se juega nada, pero tanto el equipo como su entrenador no van a regalar nada. El que fuera jugador rojillo avisa a navegantes y dice que «llegamos en nuestro mejor momento».

Cuando al sevillano se le pregunta por el Numancia y por el significado especial de este enfrentamiento no duda en pronunciar palabras de elogio tanto al club como a Soria. «Allí me sentí muy querido» y añadía que «tengo un gran recuerdo del club, de la ciudad y de su gente hospitalaria». Pero una cosa son los sentimientos y otra la profesionalidad y Tevenet quiere los tres puntos que se van a disputar el domingo a partir de las 20.30 horas. Y es que este Sevilla Atlético quiere esquivar la posición de colista y en estas dos jornadas que quedan sus jugadores quieren hacer las cosas bien de cara al siguiente curso liguero.

El míster del filial andaluz apuesta por la victoria de los suyos y el mejor aval para conseguir es el momento de forma de su equipo. «Los filiales no se sabe muy bien por dónde van a salir. Son capaces de lo mejor y de lo peor, pero nosotros llegamos en el mejor momento. Hemos crecido tanto en el plano individual como en el colectivo», señala. Así, el Numancia tendrá que ofrecer su mejor versión para reencontrarse con un triunfo que no conoce en las tres últimas jornadas de competición.

Sobre si ve al conjunto soriano en la pelea por la promoción, Tevenet habla primero con el corazón y comenta que «me gustaría que se clasificase, aunque no depende de él. Tiene que ganarnos a nosotros y luego hacer cábalas». El técnico valoraba la temporada de los rojillos y apuntaba que «es digno de admirar que el Numancia, viendo lo complicada que es esta categoría, se esté jugando el ascenso a Primera. Se puede meter en el play off, pero como lo puede hacer cualquiera de los otros equipos que están en la lucha».

Tevenet recalca que el Numancia es un equipo «querido», aunque por ello no va a dejar de buscar lo mejor para los intereses de los suyos. «Perder siempre duele y si me gana el domingo el Numancia no me voy a alegrar», afirmaba el preparador de la cantera nervionense.

Además, en el seno de la plantilla andaluza está el recuerdo del 3-0 de la primera vuelta en Los Pajaritos. «Fue un resultado engañoso porque hasta el minuto 80 el marcador era de empate a cero. Tuvimos opciones de haber sumado algo en Los Pajaritos», se lamentaba el míster. Tevenet reconoce que fue una pequeña espina que se le quedó clavada en el partido de su regreso al feudo numantino.

"El Numancia es fiel a su estilo"

Tevenet tiene muy estudiado al Numancia, un equipo al que conoce a la perfección después de las 40 jornadas de Liga que se han disputado. «Es un equipo que está siendo fiel a su estilo. En el centro del campo tiene dos pivotes muy presionantes y luego cuenta arriba con jugadores muy desequilibrantes. Pero el Numancia destaca por su capacidad defensiva, especialmente en los partidos que ha jugado esta temporada en el campo de Los Pajaritos». Al margen de los dos últimos tropiezos ante Valladolid y Osasuna, el conjunto de Arrasate ha rendido a un gran nivel como local. «Los Pajaritos ha sido un fortín», indicaba el entrenador sevilllista. El míster de la cantera recordaba el encuentro de la primera vuelta en Soria y era claro al afirmar que «el 3-0 fue desde luego un resultado engañoso». Luis García Tevenet cumple su primera temporada al frente del filial del Sánchez Pizjuán y de cara al futuro no sabe si seguirá en el banquillo. Como entrenador ha ejercido, además de en Orihuela, en el Jerez Industrial Club de Fútbol, tan solo cuatro partidos durante el mes de diciembre de 2009, de segundo entrenador del Sevilla, en el San Roque de Lepe, en UCAM Murcia, en el Cartagena, en el Huesca, con la que consigue el ascenso, a Segunda División y en el Hércules.