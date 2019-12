Restan tres jornadas para completar la primera vuelta de la Superliga y el Río Duero Soria necesita un pleno de victorias para aspirar a una de las plazas que dan el pasaporte para disputar la fase final de la Copa del Rey. Con esos puntos, todavía deberá mirar al resto de los implicados en el mismo propósito. Con dos victorias en su haber y seis puntos, la dificultad es máxima cuando los resultados no hablan de una reacción evidente y las sensaciones, tampoco. El primer paso antes de mirar hacia la Copa del Rey es abrir una brecha con la zona de peligro porque cualquier tropiezo le puede meter en el descenso. En estos momentos, Melilla es último con una victoria y dos puntos y Almoradí, penúltimo con dos victorias y los mismos puntos, seis, que el conjunto soriano, solo un puesto por encima de las dos plazas de pérdida de la categoría. La trayectoria del Río Duero y sus resultados no permiten el optimismo por mucho que ahora llegue una fase más asequible. Los tres siguientes compromisos para el grupo de Manuel Sevillano abren un periodo de máxima competencia ante rivales de un nivel parejo, a priori. L’Illa Grau es el primero de la lista de tres partidos antes del cierre de la primera vuelta. El conjunto castellonense, sin embargo, es cuarto con 13 puntos. Se presenta en Soria con cuatro victorias y otras tantas derrotas. Superó en la anterior jornada al Almoradí lo que propició que el conjunto alicantino no sumara y no superara al soriano después de caer en Palma. Un rival que puede medir las posibilidades del grupo de Manuel Sevillano, pendiente de un cambio radical en sus resultados a través del juego.



Una vez completado el primer compromiso, el Río Duero afrontará dos semanas con enfrentamientos más asequibles. El Emevé recibirá al equipo celeste desde una posición de distancia casi insalvable si el guion de la competición se ajusta a lo visto hasta la fecha. El conjunto gallego juega esta fin de semana con Almoradí, con seis puntos de ventaja, y después recibirá al Río Duero, que cerrará la primera vuelta en casa ante el CVMelilla. La hoja de ruta del club soriano pasa por ganarlo todo antes de las vacaciones navideñas y esperar que sus rivales tengan los tropiezos que ha sufrido él durante la fase anterior. Quizás demasiado tarde si la reacción llega en la recta final de la primera vuelta.