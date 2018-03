Toca levantarse

Viendo la competencia y el nivel que hay esta temporada en la zona alta de la clasificación, al C.D. Numancia no le queda otra que levantarse después de la derrota del sábado ante el Zaragoza si quiere seguir peleando por entrar en la promoción de ascenso. Los rojillos encadenaban ante los maños, por segunda vez este curso, dos derrotas y el mejor remedio sería invertir esta racha negativa ganando el domingo en el campo del Barcelona B.

El equipo de Jagoba Arrasate se ha quedado frenado en los 44 puntos y tras las decepciones de las dos últimas jornadas ante Albacete y Zaragoza ha salido del play off. El objetivo volver a meterse entre los seis primeros y para ello no queda otra que sumar de tres en tres. En el Mini Estadi tiene la obligación de reaccionar y de ganar para no perder comba con el resto de sus rivales.

El Numancia ya sabe el camino a seguir y sabe cómo remontar el vuelo después de la experiencia vivida a finales de noviembre. En aquella etapa del curso, los rojillos perdían ante Nástic de Tarragona en Los Pajaritos y en el Carlos Tartiere de Oviedo. Eran momentos de ‘vacas flacas’, pero los numantinos supieron reaccionar y lo hacían precisamente en un escenario complicado como es el José Zorrilla ante el Valladolid. El Numancia ganaba 2-3 un partido que se le puso cuesta arriba en la primera parte y que se marchó al descanso con dos goles a favor de los pucelanos.

El próximo domingo en Barcelona el reto es repetir esta reacción y sumar una victoria a domicilio que se les está resistiendo a los sorianos en los últimos meses. Precisamente en Zorrilla, en un encuentro jugado a principios del mes de diciembre, fue la última vez que el Numancia vencía a domicilio.

Los de Arrasate están teniendo su tabla de salvación en los partidos de casa, pero ante el Zaragoza se rompía una racha sumando que se prolongaba desde el noviembre cuando se perdía ante el Nástic de Tarragona. El fortín de Los Pajaritos saltaba por los aires en un derbi del Moncayo de poder a poder y que pudo caer para cualquier lado. Un partido en el que el árbitro no vio el claro fuera de juego de Pombo en el primer gol zaragocista y que ya condicionó el choque.

Los goles del canterano zaragocista ponían fin a la firmeza defensiva de un Numancia que desde el encuentro ante el Nástic de Tarragona en el mes de noviembre no encajaba goles en casa. Lorca, Sevilla Atlético, Rayo Vallecano, Reus y Cádiz se marchaban de Soria sin ‘mojar’.

El traspié ante el conjunto aragonés es el tercero del Numancia como local. Además del Zaragoza, los otros dos equipos que se marcharon de Los Pajaritos con los tres puntos fueron el Granada y el Nástic. Los dos goles de Pombo hacen que la cifra de tantos encajados en Soria suba a un total de ocho.

Dos victorias en los últimos once partidos

El hecho de que el Numancia necesita reaccionar si quiere estar arriba en la clasificación es palpable si se repasa la trayectoria de resultados del equipo en lo que se lleva de 2018. Y es que contando los dos encuentros de Copa del Rey ante el Real Madrid, el Numancia únicamente ha sumado dos victorias en los últimos once encuentros que ha disputado. Los de Jagoba Arrasate sólo han sido capaces de ganar al Reus y al Cádiz, dos choques que se jugaron en Los Pajaritos y en los que los sorianos acabaron ganando por la mínima. Por otro lado, el balance en las cuatro últimas fechas ligueras es alarmante ya que los numantino sólo han logrado tres puntos de los últimos doce en juego. El Numancia perdía en Gijón ante el Sporting, ganaba al Cádiz y se quedaba a cero ante Albacete y Zaragoza. 2018 no está siendo favorable para un Numancia que en lo que se lleva de segunda vuelta también ha experimentado un bajón en comparación con la primera fase del campeonato. En la primera vuelta, el Numancia sumaba 14 puntos en las primeras ocho jornadas de Liga y en este mismo número de partidos de la segunda vuelta el bagaje se queda en ocho puntos. Los de Jagoba Arrasate no atraviesan por su mejor momento de juego y tampoco de resultados.