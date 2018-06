El Numancia se la juega hoy al todo o nada. En el último partido de Liga, el equipo soriano se presenta con la oportunidad de meterse entre los seis primeros de la competición para disputar la promoción de ascenso. Una posibilidad que ha acariciado a lo largo del superado mes de mayo, pero que se ha ido reduciendo a medida que ha completado un calendario con tres derrotas y un empate en los partidos precedentes. Frente a la Cultural Leonesa, cuenta aún con posibilidades aunque ya no depende de sí mismo. La necesidad pasa por ganar. Una victoria con la que no se reencuentra desde que derrotó al Real Oviedo a finales de abril y que le colocó cuarto con cinco puntos de colchón respecto al séptimo clasificado. Un punto de doce en juego le ha llevado a depender de terceros. El siguiente paso es que el Cádiz no gane. De consumar una victoria en Granada, el equipo gaditano cerraría la puerta de la sexta plaza al Numancia. El todo o nada se juega en Los Pajaritos y en Los Cármenes. Después de una temporada meritoria para el grupo de Jagoba Arrasate en la que han conseguido superar el horizonte de la permanencia con tiempo y holgura, las últimas cuatro semanas han empañado de manera inesperada su trayectoria. Cuando más aliviado debía sentirse el equipo por superar el objetivo de la salvación, se ha visto a un conjunto de futbolistas cada vez más presionados por verse relegados de la opción de jugar las series por el ascenso. Esta tarde afrontan el partido más importante del último decenio, una final, con el inconveniente de que puede quedarse sin premio. Un reto al que aspira todo equipo. Todo o nada.