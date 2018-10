Con todo, a pesar de todo. Así reeditó el martes Carmelo Gómez (Almazán, 1962) su oro en la categoría de 55 a 59 años del Europeo de duatlón cross que se disputó en Ibiza. «Ha sido una temporada bastante complicada, con dos lesiones de dos caídas. No estaba muy en plena forma como el año pasado, pero me he podido recuperar bastante rápido y he llegado para poder hacer la prueba», relata. Tenía «rivales importantes» –cuatro ingleses, un alemán, un italiano y cinco españoles–, pero se impuso a todos ellos con un crono de 1:33:03, a tres minutos y medio del siguiente, y lideró un podio completamente nacional, con Manuel González, segundo, y Antonio Ferrer, tercero.

Lo de ‘a pesar de todo’ es porque ni una rotura en la cadera en febrero ni una luxación en el hombro hace cosa de dos meses han conseguido frenar a este adnamantino tenaz que conoció la disciplina después de lesionarse gravemente un pie en un accidente de coche, empezar a coger la bici para la recuperación y darse cuenta «de que iba más o menos bien». Y tanto.

«Siempre me ha gustado el deporte, esquiar, el tenis o el frontenis, pero nunca me había dado por la bicicleta», contaba ayer el medallista desde el ferry de vuelta, presea en mano y camino a casa.

El golpe de ese coche que le vino de frente hace más de diez años le dañó gravemente el pie, pero su fortaleza siguió intacta. «Empecé a hacer bicicleta y a salir a rodar y con respecto a los compañeros me veía cada vez mejor». Después vino el duatlón. Aunque lo mismo saca tiempo para correr este último Europeo, como para disputarse los podios de destacadas citas con la bicicleta de montaña como protagonista.

Lo de ‘con todo’ es porque hace diez años de sus primeros pasos en la disciplina y este martes no solo consiguió el oro europeo en duatlón cross en su categoría, sino que reeditó el conseguido el año pasado en Rumanía. «La verdad es que no he parado desde entonces», asegura pensando en las primeras veces. Dos preseas que se unen a la que consiguió en la cita continental de duatlón ‘a secas’ (con bicicleta de carretera) celebrada también en 2017 en Soria, en su franja de edad y en distancia sprint.

En la cita ibicenca de este año también participó en la modalidad de duatlón y fue séptimo. Además, cuenta con otras dos participaciones internacionales, en la categoría de 50 a 54 años: una novena plaza en el Mundial de duatlón en Avilés de 2016 y un segundo puesto en el Europeo de duatlón cross en Castro Urdiales en 2015.

La del martes fue una prueba «complicada». Pudo entrar en buena posición en la carrera a pie y el sector de la BTT resultó «muy apto para remontar fácilmente» (lo hizo en 50 minutos, cuatro más rápido que el siguiente). Así consiguió llegar a la última transición en cabeza y mantener la posición para cruzar en primer lugar la línea de meta. En la prueba participaban 12 deportistas con un nivel «muy alto», destaca el adnamantino. «La gente viene muy preparada, muchos de los que compiten han sido campeones de su país y algunos han sido antes atletas o ciclistas más o menos profesionales».

Debido a las dos lesiones que ha tenido este año, las dos primeras de este calibre en su trayectoria, Gómez no pudo correr el Nacional de la modalidad, que sí se llevó en los dos años anteriores. No obstante, al haber sido campeón europeo, tenía el billete para acudir a esta cita continental.

Con el mejor broche imaginado para esta temporada, el adnamantino ya piensa en el siguiente curso. «Va a ser el Mundial en Pontevedra al año que viene y quiero empezar a prepararme». Tiene tiempo y ganas –está más que claro– le sobran.

De nuevo en Ibiza, la actividad de los Campeonatos Europeos no para y hoy tomará parte del triatlón cross el soriano Alfonso Izquierdo, que el martes se llevó el bronce en la categoría júnior. Esta medalla se une a la plata del agredeño Víctor Carrasco en el duatlón de 30 a 34 años.