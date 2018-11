Todos unidos por la oval

Con la plaza San Esteban de la capital soriana como improvisado campo de juego y muchas ganas, Alexander, Woppa, Alba, Moha, Basikou, Nawal, David y el resto de sus compañeros conocieron ayer el rugby. Un deporte que a algunos ya les sonaba, pero que pocos habían tenido la oportunidad de practicar. «A mí me gusta mucho. Ya me gustaba mucho», decía Álex al poco de empezar. Carreras de un lado al otro, los pases hacia atrás o algunos empujones a modo de carga contra unas espumas bien mullidas animaron una jornada en la que diversidad y diversión fueron protagonistas a través de la pelota ovalada que tanto quebraderos de cabeza dio al principio, y casi también al final, a los pupilos.

Algunos jugadores y jugadoras del Ingenieros de Soria Club de Rugby fueron los improvisados y bien formados entrenadores es una jornada en la que el verde y el amarillo -colores del club-, pero también el azul o el rojo, en algunas de las camisetas que les dejaron a los pequeños deportistas, animaron por unas horas el espacio bajo el edificio del Banco de España.

A través del proyecto ‘La diversidad es nuestra mejor opción’, promovido por Cruz Roja en Soria, este grupo de niños y niñas, una docena, aprendieron algunas de las reglas del rugby, pero sobre todo sus valores. Compañerismo, respeto, solidaridad, pasión, disciplina… Explica Nuria Narros, quien junto a Juan Tojo es una de las técnicas de Cruz Roja responsable de esta actividad, que la jornada de ayer se engloba en un proyecto de sensibilización con el que trabajan «temáticas de diversidad funcional, de género o cultural». Se les ocurrió que podían trabajar también la diversidad a través del deporte y ayer lo llevaron a cabo. «La idea es separarles en las diferentes escuadras de rugby y después al final terminar jugando todos y todas juntos para que vean que realmente no importa la procedencia de cada uno o cómo se es físicamente si en algo común juegas, compartes y te lo pasas bien», advierte Narros.

El Ingenieros de Soria, que cuenta con una escuela en la que niños y niñas de diferentes edades se inician en este deporte con un entrenamiento semanal los miércoles, trasladó ayer parte de esa actividad al centro de Soria. Así, los jugadores dividieron al grupo en cuatro de las mejores escuadras. A saber: Argentina, Sudáfrica, Irlanda y Nueva Zelanda. Los más pequeños aprendieron algunas de las reglas del rugby, se lo pasaron en grande cogiendo el balón en el aire y chocando con las espumas que sujetaban sus compañeros. Al final se reunieron y jugaron un partidillo que terminaría con el conocido como tercer tiempo con esa idea de que en el rugby «hay contrincantes, pero no enemigos ni rivales».

«El rugby tiene una parte fundamental que son los valores que lo acompañan, como el compañerismo, el espíritu de sacrificio, de servicio… Pero también tiene mucho de inclusión, porque el estereotipo que tenemos de tío grandote súper fuerte no es real. Hay una parte del equipo que sí, pero también hay gente bajita, más alta, de todas las formas físicas…». Marcos Lorenzo fue uno de los jugadores del Ingenieros que se acercó ayer a mostrar una pequeña parte de esta disciplina que en Soria cuenta con una dilatada trayectoria. Dilatada y prolífica también tanto en categorías masculina como femenina. De hecho, este es uno de los temas que aprendieron ayer los pupilos. «Hablamos de que era necesario que vinieran chicas -explica Narros-, porque muchas veces, tradicionalmente, se asocia este deporte a los hombres, porque hay mucho contacto físico, pero aquí en Soria tenemos el club de chicas que es muy potente y la idea es que ellos lo vean y vean que ser chica no es un impedimento para esto ni para nada». Y así lo hicieron. «A veces se tiene mucho miedo porque hay que utilizar la fuerza y parece que la mujer no la puede utilizar o es más débil, pero en verdad no tiene nada que ver. Yo juego con chicos y juego igual». Como Rosa Blasco, una joven de Buitrago que lleva tres años en el club, algunas otras chicas del primer equipo también formaron parte de la actividad, en la que más de uno y una salió diciendo que le gustaría repetir.