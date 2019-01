Tranquilidad sin relajación

Las dos victorias consecutivas del Río Duero Soria le han traído momentáneamente la tranquilidad clasificatoria, que no la relajación competitiva, como apuntó ayer su entrenador, Manuel Sevillano, en su habitual repaso de la actualidad del conjunto celeste. «Estamos más tranquilos después de ganar dos partidos seguidos. Espero que sea un punto de inflexión, pero no podemos fiarnos porque queda mucho por delante», indicó el técnico, pendiente de la primera de las citas mañana en Ibiza. «Será un partido muy duro frente a uno de los equipos top de la Superliga. Pese a la dificultad, es un equipo accesible, viene de perder con el L’Illa Grau en Castellón en la última jornada disputada, ya lo demostramos el pasado curso ganando cuando nos jugábamos la cuarta plaza para entrar en la fase final por el título», añadió. Por eso la tensión competitiva no debe decaer después de enderezar el rumbo en este tramo de la campaña. «Espero dar continuidad a lo que hemos conseguido alejándonos de los puestos de abajo. Antes de la fase final de la Copa del Rey, con el parón de ese fin de semana, tenemos tres partidos en los que podemos asentarnos en la zona media y atacar a los conjuntos clasificados por encima. De nada serviría la reacción si perdemos estos tres partidos (Ibiza, Textil Santanderina y Manacor). Creo que podemos ganar, si no es así en Ibiza, al menos, puntuar, y asentarnos en la clasificación para no mirar más hacia los puestos de bajo», expuso.

A partir de ese momento, el objetivo es asentarse para encarar una fase de la competición con un calendario más favorable. «El objetivo es mirar hacia los equipos como Melilla, Vecindario y Textil Santanderina para, primero, recortar distancias con ellos, y, después, alcanzarlos. Tenemos que prolongar a lo largo de la temporada lo de no mirar hacia abajo», señaló.

De cara al partido frente a Ibiza, Sevillano adelantó que la intensidad debe marcar el juego de su equipo. De no mostrar ese rasgo durante el partido, la victoria se alejará ante un rival muy competitivo. «Tenemos la experiencia del pasado año. Fuimos agresivos en el juego y estuvimos muy metidos para poder imponernos. Todo lo que no sea jugar a una gran intensidad y con garra no será bueno para nosotros. Debemos jugar al máximo para optar a la victoria frente a un rival de alto nivel. Además de la intensidad, debemos poner otros aspectos técnicos y tácticos en los que debemos mostrar una gran solvencia para ganar», aclaró.

El técnico prepara el enfrentamiento con todos los jugadores de su plantilla, una vez que Jaime Pérez se encuentra cada vez más integrado en su recuperación. La primera ausencia de Vega se manifestó el pasado fin de semana frente al conjunto gallego del San Sadurniño y su falta no se notó por la presencia de los jugadores que habitualmente ocupan la posición de receptor. «Incluso entró Alejandro Vinuesa durante una fase del partido y fue el mejor», asumió Sevillano, convencido de que los efectivos en ese puesto y los líberos desarrollarán un buen papel a la hora de defender y de recibir. Lo que pide el técnico celeste es que los no habituales «deben trabajar bien durante la semana, apretar al titular y dejar claro que pueden jugar en cualquier momento si fallan los titulares», finalizó.