Marc Mateu toma el relevo en la capitanía del CDNumancia tras la marcha de Adrián Ripa, el último guardián de los valores del club soriano que se han transmitido en la caseta rojilla a través de ilustres jugadores, algunos leyendas, a lo largo de sus casi ya 75 años de historia. Entre los últimos, César Palacios, Juan Carlos Moreno, Txomin Nagore, Javier del Pino o Julio Álvarez, una pequeña muestra de la relevancia de portar el brazalete de capitán dentro de un vestuario renovado, como en muchas temporadas, pero con la necesidad de mantener la esencia de un club modesto y humilde, ejemplo de trabajo y superación. Así lo entiende Marc Mateu, que ha comenzado su quinta temporada en Soria y que ha interiorizado esas enseñanzas para transmitirlas a los nuevos jugadores y a los que ascienden del filial. «Vivo el hecho de ser capitán igual que siempre, no es ningún peso ni nada extraño. Es una responsabilidad más que tienes, que se coge a gusto, y es cierto que se ha ido gente importante y los que estamos ahora tomamos el relevo para intentar hacerlo de la mejor forma posible. Los que van dejando la capitanía transmiten lo que es. Intentaré que los nuevos sean honrados, que trabajen, que sufran, que suden, que luchen por el escudo... que es lo que se pide aquí. Si conseguimos eso, lo otro saldrá solo», expone Mateu, que ha vivido durante estos años un proceso de cambio desde su llegada a Soria. «Vine siendo casi un niño, un joven, un adolescente, llámalo como quieras, y aquí he madurado tanto como persona como futbolista. Mi evolución como futbolista y como persona es la madurez», reconoce.

Marc Mateu ha iniciado su quinta pretemporada, algo diferente a las anteriores. «La pretemporada es dura, más que nada por la manera de entrenar que ha cambiado este año, más exigente; dura, pero bien, lo llevamos bien». Una circunstancia que puede recortar las distancias vividas entre los dos últimos ejercicios. El anterior, luchando por la permanencia hasta dos jornadas antes del cierre del campeonato y uno antes, jugando la final por el ascenso. «No tenemos un fútbol tan de toque como el año pasado, pero tampoco tan directo como hace dos. Es una mezcla de los dos, a mí personalmente me gusta. Cuando pasen las jornadas de liga y veamos cómo se nos da, será el momento de realizar una valoración», analiza.

Comienza un nuevo proyecto. Con Luis Carrión al frente. Ilusiones renovadas después de las vacaciones y antes de iniciar la competición el próximo 18 de agosto. «Siempre venimos con ganas de trabajar y con la mente despejada. Al inicio todo es muy bonito, con muchas ganas todos y así debería ser siempre. Los nuevos han llegado con esas ganas de trabajar y con ilusión. La mayoría vienen de una categoría inferior por lo que se les nota con hambre, que no quieren estar de paso y que desean quedarse en la categoría. Es un punto favorable para el equipo. Hay mayor competencia, más que el año pasado, y vendrá bien a todos», describe. En el plano personal, la campaña anterior de Mateu no se pareció en mucho a la del asalto a Primera con Arrasate un año antes. «Lo tomé como un aprendizaje. Venía de jugar mucho y bien. Llegó una competencia fuerte, cambio de posición, alguna lesión y no estaba habituado a eso. Lo tomé como un aprendizaje que me ha venido muy bien. Volvería a la situación de hace dos años, antes que la última temporada, pero tampoco lo veo tan raro ni malo porque insisto fue un aprendizaje».

Iniciado el camino, siempre se busca una meta, un objetivo para cumplir o, al menos, aproximarse. Mateu elude hablar de situaciones tangibles al final de la temporada y mira más lo próximo. «A nivel del equipo, llegar bien al partido de Alcorcón (primero del campeonato) porque decir que la permanencia o meternos al play-off lo puedo decir sabiendo cómo llegamos nosotros, pero desconociendo cómo están lo otros equipos. Así que me fijo en el partido del Alcorcón empezando con una victoria en casa en el debut liguero. Anivel individual, ayudar al equipo en todo lo que pueda dentro y fuera del campo, sumar el mayor número de minutos y ayudar en todo lo posible», se ofrece.

El campeonato tampoco deja muchas dudas. La exigencia será similar con un calendario extenso y mucha igualdad. «La competitividad es la de todos los años suban o bajen unos equipos u otros. La exigencia es la misma y los campos son igual de duros sea cual sea el equipo. Diferencias pocas, difícil categoría, como siempre. Todos los años hay equipos grandes en Segunda porque todos no caben en Primera.Hay que pelearlo mucho. También estamos nosotros que mantenemos la categoría, que no es poco», asume.

Después de un año de desencuentro entre una parte de la afición y el equipo, Mateu pide la comunión entre las partes para caminar en el mismo sentido. «La afición del Numancia está acostumbrada a un modelo de juego y el año pasado cambió drásticamente y no hubo la aceptación que esperábamos tanto cuerpo técnico como jugadores. Este año no será tanto como hace dos años, pero tampoco como el año pasado. Me gustaría que animen como siempre, que tengan paciencia y que vayamos todos de la mano», solicita.

Entrenamiento

La plantilla del Numancia regresa hoy a la rutina de los entrenamientos tras una jornada de descanso. El grupo de Luis Carrión inicia la tercera semana de pretemporada con una doble sesión y la mirada puesta en acumular varios entrenamientos más antes de disputar dos amistosos más. El jueves recibirá en Los Pajaritos al Athletic de Bilbao en el partido de presentación del conjunto numantino ante su afición, 20.00 horas, mientras que el sábado se medirá al Logroñés en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio a partir de las 19.00 horas. Dos ensayos más para acumular minutos de competición frente a un Primera división y un Segunda B.