Duelo entre polos opuestos. El Numancia visita hoy, 12.00 horas, al Granada, líder de la competición, que en su feudo no ha cedido ninguna derrota (cinco victorias y un empate). El equipo soriano, por su parte, no ha conseguido imponerse hasta la fecha en ninguno de sus desplazamientos (tres empates y tres derrotas). Un enfrentamiento entre dos equipos con trayectorias antagónicas. Los partidos como visitante se han convertido en la asignatura pendiente para el grupo de Aritz López Garai, solvente en sus últimas citas en Soria, pero poco fiable en sus desplazamientos y más después de las dos últimas salidas a Canarias y Málaga donde inició ambos partidos con un gol en contra antes de cumplirse los primeros cinco minutos de juego. Un lastre difícil de levantar en dos de los campos más complejos de la categoría. En Granada, el equipo numantino aspira a cambiar esa tendencia y competir sin la desventaja de un marcador adverso desde el inicio. La intención del entrenador es trasladar la manera de jugar de Los Pajaritos al resto de escenarios donde se encuentra menos cómodo. Su mejor versión exportada fuera de su hábitat natural donde acumula la mayoría de sus puntos: 13 en Soria por tres lejos de casa de los 16 sumados. La línea a seguir pasa por el último encuentro, el de Tenerife, referente, junto al del Zaragoza, según el técnico vizcaíno, para encontrar las claves del juego al que aspira, siempre protagonista a través de la posesión del balón, pero con la intención de llegar a posiciones del área rival y crear ocasiones y remates. No un dominio inocuo e inofensivo. El Granada opondrá la resistencia lógica que se le espera al líder de la competición y máximo goleador del campeonato con 20 tantos. La intención de dejar seco al equipo de Diego Martínez es otro de los puntos remarcados por López Garai en la previa del enfrentamiento. Con la portería a cero tiene mucho ganado en ese intento de asalto al coliseo granadino. Para luchar por romper la trayectoria de ausencia de victorias y endosar la primera derrota al Granada, el entrenador podría dar continuidad a los mismos jugadores que ganaron el pasado fin de semana al Tenerife. Las ausencias por lesión marcan una semana más la lista de convocados para el partido de hoy. La entrada de Carlos Gutiérrez es lo más destacado después de que Higinio se quede en Soria por un problema en el tobillo.

Pocos cambios

Alo largo de la semana, Aritz López Garai ha ofrecido señales sobre un posible equipo titular en dirección a la continuidad de los que ostentaron la titularidad el pasado sábado ante el Tenerife. En su paso por la sala de prensa de hace dos días para hablar de la actualidad del equipo apuntó que no tenía claro aún la identidad de todos los jugadores de ese once, pero, a la vez, trasladó la intención de mantener el bloque por razones obvias: el equipo funcionó, el resultado avaló el trabajo desplegado y los ausentes por lesión no llegarán a tiempo para suplir a ningún compañero. Solo la incorporación del recuperado Carlos Gutiérrez, que se ha perdido los últimos cinco partidos lesionado, y la posible sustitución de algún titular por la presencia de un compañero destacado por la semana de entrenamientos en la que se incluyeron un par de enfrentamientos con el filial pueden sembrar alguna duda en las intenciones de López Garai.

De no mediar ninguna variación, el entrenador opondrá al Granada el grupo formado por Juan Carlos, en la portería, con una línea de cuatro defensas en la que destaca en el lateral derecho la presencia de Markel, ausente en la mayoría de las jornadas precedentes, y en el lateral zurdo, Marc Mateu, al que elogió el técnico por sus condiciones para convertirse en un lateral zurdo de superior categoría, de Primera, siempre y cuando el jugador así lo quiera. En el eje de la defensa, Atienza y Escassi tienen la mayoría de las papeletas para jugar juntos. La vuelta de Carlos Gutiérrez abre la posibilidad de una variación que afectaría también al centro del campo. Escassi es fijo en la zaga o por delante, así lo entiende su entrenador, corroborándolo desde la sala de prensa:«Escassi puede jugar de todo». En el centro del campo aparece Kako, si el malagueño se queda en la defensa, escoltado por Fran Villalba y Diamanka. En las bandas, Oyarzun y Deboah ocupan un lugar preponderante. La ausencia de Nacho, lesionado cuando se encontraba en un gran momento, y la presencia obligada de Mateu en el costado zurdo de la defensa reducen las alternativas entre las soluciones para las bandas. Oyarzun, además, es uno de los ejecutores de la estrategia y su rol en el once aumenta. En el ataque, Guillermo es el hombre elegido y más con Higinio lesionado.