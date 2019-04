Tres medallas sorianas y una pedida de mano

Le hacía más ilusión a Alejandro Rioseco dar la medalla que ganarla. Y su novia Rocío la aceptó cuando él desde el podio le pidió matrimonio. Todo en orden.

Era tiempo ayer para las pruebas populares en el Campeonato de España celebrado en Soria, aquellas que se inscriben en los denominados grupos de edad. Entre los cerca de 800 participantes que tomaron la salida había treinta sorianos y tres subieron al podio: Javier Hernández, del Triatlón Soriano, con una plata en sprint en categoría de 70-74 años; Ricardo Sanjuán, también del Triatlón Soriano, con un bronce en 40-44 años de la prueba estándar, y el futuro novio, Alejandro Rioseco, del Triatlón Campos de Castilla, que se llevó otro bronce en 30-34 años.

«Ha sido improvisado 100%», explicaba Rioseco una vez ya había bajado del podio. «He corrido como tenía pensado, de menos a más. Me he encontrado muy bien en la carrera y cuando iba en bici me han dicho que iba bastante bien, así que le iba dando vueltas a la cabeza». Llegó con un tiempo de 1:55:32 y fue el tercero de su edad. Así que en casa, con su familia y amigos, en el podio de un Nacional, Rioseco no solo quiso dedicarle el podio a su novia, sino que le dio su medalla a modo de improvisado anillo. Y ella dijo que sí ante los aplausos y la sorpresa de un público entregado con la pareja. «El anillo de verdad vendrá después», aseguraba el deportista, que puso la guinda de este modo a cuatro años de amor.

En un ambiente más festivo si cabe que el del día anterior, en el que Irene Loizate y Antonio Benito se proclamaron campeones de España en categoría absoluta, la jornada comenzó en Soria ayer a las nueve de la mañana. Cerca de 800 deportistas se dieron cita en la capital del Duero y las salidas de cada prueba se dieron en tandas.

La primera cita fue con la distancia sprint, que cuenta con un primer sector a pie de 5 kilómetros, 20 kilómetros en bicicleta de carretera y 2,5 kilómetros a pie.

En esta distancia el protagonista soriano fue Javier Hernández, que llegó a meta con un tiempo de 1:27:12 y recibió la medalla de plata en la categoría de 70 a 74 años de la manos de su hijo, el concejal de deportes Ángel Hernández.

En cuanto a la clasificación general, el deportista que ha realizó el recorrido en menor tiempo fue Francisco Javier de León (Triatlonciem), con 1:00:48, del grupo de edad de 25-29 años. En cuanto a las féminas se refiere, Raquel Hernández (Montilla Córdoba Triatlón) empleó un tiempo de 1:12:06 y además se colgó el oro de 40-44 años.

La última de las citas fue con la distancia estándar, que comprende un recorrido de 7,5 kilómetros a pie, 30 kilómetros del sector ciclista y 7,5 kilómetros a pie. En esta competición, además, no se permitía el drafting, que supone que los deportistas no pueden ir a rueda de sus compañeros, teniendo que dejar una distancia mínima de 10 metros para evitar sanciones de tiempo. En este caso, la mejor marca fue para Íñigo Sevillano (SDR Arenas), con 1.49:45 y que fue oro en 35-39 años, y para María Teresa Barreira (Triatlón Ferrol), que cerró la prueba con 2.09:45 y se llevó el oro en 40-44 años.

En esta cita también brilló Ricardo Sanjuán, que llegó a meta con un tiempo de 1:54:31, siendo el 11 de la general y el tercero entre los deportistas de 40 a 44 años.