Paradójicamente, el Numancia registró su última victoria de la temporada a finales del pasado mes de febrero frente al Extremadura en Almendralejo, coincidiendo con su primer y único partido ganado como visitante. Han transcurrido tres jornadas sin repetir el mismo resultado y el conjunto soriano se mantiene en una zona casi de tranquilidad, a nueve puntos de los puestos de descenso. La trayectoria de sus perseguidores no le han perturbado apenas pese a no despejar totalmente sus dudas clasificatorias por la ausencia de victorias en este tramo de la competición. En el presente año, 2019, ha firmado tres partidos ganados (Córdoba, Lugo y Extremadura) después de haber completado once jornadas (tres victorias, cinco empates, Reus, Elche, Osasuna, Tenerife y Málaga, y tres derrotas, Oviedo, Almería y Sporting). El balance evidencia la dificultad que encuentra el grupo de Aritz López Garai para superar a sus oponentes y lo complejo, a la vez, que supone doblegarle. En esos once partidos jugados a lo largo de los tres primeros meses del año, solo ha cedido en tres y ha puntuado en los ocho restantes. Tónica general de la temporada donde la irregularidad es una de sus características y su consiguiente falta de fiabilidad.



Con la única victoria lejos de Soria lograda hace dos salidas, el Numancia se moviliza hacia tierras madrileñas con la intención de acabar con la racha de tres semanas sin ganar. La dificultad radica en la propia trayectoria del equipo soriano como visitante. A lo largo de las quince jornadas solo ha ganado el enfrentamiento con el Extremadura. En sus viajes ha perdido en cinco ocasiones, 15 puntos en juego, y ha igualado en nueve partidos con otros tantos puntos a favor, mientras que el doble se han quedado por el camino sin poder optar a ellos. Un total de doce de los 45 puntos en liza se suman a los 24 cosechados en Los Pajaritos, donde ha perdido consistencia desde que derrotó al Lugo a primeros del mes de febrero. Muchas oportunidades desaprovechadas para verse mejor en la competición.



De vuelta a la carretera, la tranquilidad de la zona media de la clasificación pasa por superar a un rival situado también en la zona baja. Un oponente directo a tres puntos de distancia con el que se podría abrir una brecha mayor para mantener diferencias aunque no sea la referencia para el descenso. Esa se encuentra todavía más hundida. Sin embargo, sería otro paso para dar tranquilidad a un equipo sin otra pretensión tangible en estos momentos que aferrarse a la permanencia y cubrir el número de puntos necesarios para no alargar más esta situación. Todo pasa por recuperar las victorias, tan exigentes para el conjunto soriano que suma ocho en 30 partidos disputados, casi una cuarta parte de lo jugado.

Por arriba, la posibilidad de mejorar posiciones en la clasificación pasa por enganchar una racha de resultados de la que no ha gozado en todo el campeonato. Solo ha sido capaz de encadenar dos victorias consecutivas en dos partidos seguidos en casa. Ni el choque ganado a domicilio le aseguró mantener esa dinámica ya que venía de empatar con el Osasuna y posteriormente cedió ante el Sporting en Los Pajaritos. El impulso clasificatorio depende de una mejora de resultados, circunstancia que no se ha dadoaún esta campaña.