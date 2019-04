El Triatlón Soriano, a 82,5 kilómetros del ascenso

Las cuentas están claras y solo un oscuro revés puede evitar que el Triatlón Soriano consume en casa el ascenso a la Primera división de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón. Entre hoy y mañana, 1.700 deportistas participan en Soria en el Campeonato de España individual de la modalidad, que es a la vez la quinta de cinco jornadas de la competición liguera. Entre todos ellos hay 39 sorianos. De estos, Jaime Izquierdo, Nacho Barranco y David Rodríguez Rújula pujarán por el ascenso en la categoría élite. Si hoy consiguen terminar los tres la prueba, en la que recorrerán 27,5 kilómetros cada uno (5 a pie, 20 en bici y otros 2,5 a pie), sumarán los puntos necesarios para volver a subir de categoría, tras pasar de Tercera a Segunda el curso pasado.

«Vamos quintos y solo cuentan cuatro de las cinco pruebas, así que si descartamos el relevo mixto que fue el que peor nos salió y terminamos los tres la prueba, tendremos el ascenso», explica Jaime, el pequeño de los tres, que en categoría sub23 se enfrenta a su primer Nacional élite.

La explicación es la siguiente. En el arco de salida de hoy solo hay otros dos clubes de Segunda división que cuentan con tantos deportistas como los sorianos: Arena Alicante y Triatlón Las Rozas. Con ello, los locales se aseguran, al menos, que terminarán en tercera posición por clubes y con esa puntuación podrían alcanzar el tercer o cuarto puesto de la general liguera, lo que les daría la llave a Primera división.

Jaime consiguió la clasificación para participar en el Nacional a través del ránquin y Nacho y Rújula lo hicieron en el clasificatorio de Oviedo. Todos parten con «ganas, ilusión y motivación, sobre todo por el hecho de que sea en casa», como dice el tercero, que también va de estreno en la modalidad sprint, aunque ya tiene a sus espaldas otras tres participaciones en competiciones nacionales de duatlón cross.

Esta cita reservada a los 100 mejores duatletas del panorama nacional comienza hoy a las 19.10 horas desde Mariano Granados y los tres afirman sentirse en buena forma. «En mi caso, al ser en Soria he preparado más esta temporada y como no tengo nada que perder a nivel individual, arriesgaré e intentaré estar en cabeza», advierte Nacho Barranco, que acumula ya cinco años en la salida élite de esta prueba. Aunque no estuvo en la pasada edición, es una de las mejores bazas sorianas.

En total son 39 los sorianos que participarán a lo largo del fin de semana. La primera cita será la de cadete masculino (10.45 horas), que cuenta con cinco deportistas de la provincia entre los que Pedro Madrazo es la principal espada del Triatlón Soriano. Le acompañarán en la línea de salida Antonio Aparicio, Álvaro Cabrerizo, Adrián Muñoz y Daniel Calvo. También habrá presencia soriana en la categoría júnior masculina (15.00), con Alfonso Izquierdo como uno de los candidatos para estar entre los 10 mejores del país y el soriano Gonzalo Lorrio. Además, por el Soria Ciudad Europea del Deporte Triatlón Soriano participan también en esta categoría Juan Losa y Hugo Ramos. El domingo en las pruebas de edad será cuando más sorianos participen. Hasta 29 repartidos entre 24 chicos y cinco chicas, las únicas sorianas.

Siendo un Nacional se espera un alto nivel con las pruebas reinas élite, femenina y masculina, a la cabeza. También se celebrará el paraduatlón, que comenzará a las 13.30.