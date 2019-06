Luis Carrión ha asumido el mando en el banquillo del CDNumancia y se encontrará con una nómina extensa de jugadores, casi un vestuario saturado de efectivos, pero también con sonadas carencias en algunos puestos que obligarán al director deportivo del club soriano, César Palacios, a ir al mercado para completar y cerrar la plantilla durante las próximas semanas. La competición arrancará a mediados de agosto y el plazo para la inscripción de jugadores en este periodo del mercado estival se cerrará a finales de ese mes.

La pretemporada se iniciará en menos de dos semanas, el 12 de julio, y el grupo de trabajo, los jugadores, que se presentarán, si no llegan novedades sobre el futuro de alguno de ellos a modo de salida o la confirmación de alguna contratación más, es de 23, con, quizás, la excepción de Pablo Larrea, todavía inmerso en la competición con La Ponferradina por lo que podría ampliar el tiempo de vacaciones unas jornadas más que el resto de sus compañeros. Luis Carrión comenzará a trabajar en su proyecto con una tropa a la que falta definir aún, pero con un número de efectivos destacado y algo descompensado pese a la polivalencia de varios de sus futbolistas.

De entrada, en la portería se encontrará con el habitual titular del anterior curso, su segundo y un tercer portero ascendido desde el filial:Juan Carlos Sánchez, Gaizka Campos y Roberto Jara. En la defensa, destaca el número de centrales específicos, pero también la posibilidad de derivar a alguno de ellos hacia el costado derecho, en el lateral, como ocurrió con Derik Osede durante el pasado ejercicio con la dirección de López Garai. Carlos Gutiérrez y Atienza ocuparon la titularidad en buena parte de las alineaciones en el último curso. A ellos se suman el refuerzo de Admonio Vicente y la presencia del canterano Marcos Isla, más la aportación de Derik Osede, en principio con el cartel de central. En los laterales, faltan efectivos. En el derecho, también podría ubicarse Nacho Sánchez, que ha jugado en diferentes ocasiones en el costado derecho de la defensa, mientras que en el izquierdo no existe un jugador específico para esa posición más allá de la experiencia de varios encuentros de Marc Mateu en el anterior curso.

En las bandas, además de los mencionados Nacho y Mateu, también ocupan un lugar prominente Yeboah y Oyarzun. El guipuzcoano, del que se espera bastante, no ha podido destacar demasiado puesto que casi un tercio de la temporada se lo pasó lesionado, coincidiendo con la fase final de la campaña. En el apartado de los centrocampistas, Luis Carrión tiene para elegir. Escassi, Kako, Gus Ledes, el canterano Vidorreta, los cedidos que regresan, Noguera y Larrea y el último refuerzo, Albiach. Un abanico de posibilidades para armar el centro del campo, siempre y cuando estos efectivos sean de su gusto y no busque alternativas en el mercado. Para la delantera, la plantilla, a día de hoy, le ofrece las posibilidades de Higinio, Guillermo Fernández, Viguera y Jordi Sánchez, que completó una cesión en el Ibiza en la segunda parte de la campaña. Estos son parte de la tropa, la herramienta de trabajo, que el club soriano pone a disposición del nuevo entrenador para comenzar su proyecto en breve. El mercado está abierto y seguro, como en temporadas precedentes, que modificará el vestuario numantino a lo largo de las próximas semanas. La temporada todavía no ha comenzado.