Dos victorias consecutivas en casa han revalorizado el papel de Los Pajaritos en la trayectoria del Numancia, escenario donde asienta la base de su puntuación, 16 puntos de 21 registrados, y su octavo puesto en la clasificación, a un punto y dos posiciones de las plazas de promoción de ascenso. Superada la prueba de mantener ese carácter de fortaleza en el coliseo rojillo en las dos anteriores semanas, toca encarar una de las asignaturas pendientes para el grupo de Luis Carrión: ganar a domicilio. Después de seis salidas lejos del hábitat natural del conjunto soriano, llega una nueva oportunidad para acabar con una racha demasiado larga sin una victoria como visitante. El Numancia de Carrión acumula seis salidas con un balance de una derrota y cinco empates. Paradójicamente, ha perdido menos encuentros lejos de Soria que en su feudo. Las victorias, sin embargo, se resisten desde el pasado mes de febrero cuando ganó en la temporada anterior su único partido como visitante. Desde la victoria en Almendralejo ante el Extremadura no vence con lo que eso supone y condiciona para la clasificación, siempre dependiendo de no fallar en territorio propio. En las dos últimas jornadas, el Numancia se ha asegurado el total de los puntos en juego lo que le ha valido para progresar en la clasificación, pero esta campaña ya ha registrado dos derrotas y un empate en Los Pajaritos de donde han volado ocho puntos. Y la corrección a esos resultados no ha llegado por las salidas. Cinco empates seguidos después de la primera derrota en el desplazamiento inicial a Tenerife demuestran que el grupo de Carrión ha rondado esa victoria que tanto se resiste, además de evidenciar la dificultad que resulta para sus rivales recibirle para discutir los tres puntos en juego. Un conjunto complicado de superar al que también le cuesta imponerse lejos de casa.



Al margen de lo registrado en la anterior campaña, una sola victoria en 21 partidos disputados como visitante, el Numancia de Carrión comenzó su trayectoria a domicilio en Tenerife de donde regresó con la única derrota en sus desplazamientos. Segunda consecutiva en el arranque liguero. Apartir de ese resultado, el conjunto soriano no ha vuelto a perder como visitante. Cinco empates de manera consecutiva (Extremadura, Deportivo, Racing, Oviedo y Ponferradina) complementan los números logrados en casa, necesarios para dar el salto de calidad hacia puestos de mayor rango. Hasta el momento, solo ha conseguido meterse en puestos de promoción a la finalización de una jornada, la novena, cuando acumuló siete partidos seguidos sin perder para acabar esa semana en la sexta posición tras ganar al Fuenlabrada. Tres partidos seguidos sin ganar, una derrota en Soria ante el Zaragoza y dos empates fuera, en Oviedo y Ponferrada, devolvieron al equipo soriano a la zona media. Las dos victorias en Los Pajaritos le han permitido recuperar posiciones y asomarse a la zona de promoción. Frente al Sporting se abre la posibilidad de persistir en ese intento. Todo pasa por solucionar una situación anómala en la trayectoria del conjunto rojillo.



El sábado visita el campo gijonés de El Molinón con ese objetivo claro. Séptima salida para un equipo que junto al Lugo, Racing y Deportivo todavía no ha ganado en su condición de visitante. La intención es dar continuidad a las dos victorias seguidas en una oportunidad para enlazar tres, algo que no alcanzó durante el pasado ejercicio cuando contó con dos posibilidades al ganar dos veces seguidas en casa. Con la victoria ante el Extremadura en Almendralejo no se le presentó la posibilidad de ampliar a una tacada de tres jornadas seguidas ganando. Esta opción, que se le ha abierto, le permitiría seguir creciendo con otro gran impulso.