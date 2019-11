Turno de réplica para el Numancia

El mejor escribano tiene un borrón y el C.D. Numancia está convencido de que la derrota del pasado fin de semana en Almería sólo es un paréntesis en su notable trayectoria a lo largo del curso. Para ello buscará esta noche ante el Málaga los tres puntos para alcanzar la cifra de los 28 y así dormir en posiciones de play off de ascenso. Los rojillos recibirán a un rival que llega a Soria necesitado y al que la crisis institucional de la entidad le está pasando factura. El Málaga es uno de los históricos de la categoría que en estos momentos pelea por sobrevivir en Segunda División.

El Numancia ha mostrado sus credenciales de equipo ganador en Los Pajaritos y hoy quiere dejar atrás el revolcón almeriense dándose una alegría. Los rojillos se caracterizan por su poderío como locales y no quieren que se escapen más puntos del que consideran su fortín. A este Numancia ambicioso no le vale el empate y por ello desde el primer minuto intentará ser fiel a su filosofía de dejarlo todo sobre el césped. Y sobre el verde de Los Pajaritos se verá un once en el que se presumen cambios. Por lo visto en los entrenos de la semana Héctor Hernández tiene muchas papeletas de regresar al lateral izquierdo en detrimento de Álex Sola.

Pero habrá más variaciones ya que Mateu sí o sí regresará a la mediapunta después de que a Carrión no le gustase del todo su apuesta por el valenciano ene l centro del campo. De este modo hará que buscar una pareja de baile para Gus Ledes y las opciones pasan por Otegui y Kako, dos hombres con un perfil muy diferente. Para las bandas, la gran interrogante es Curro. El máximo goleador y máximo asistente del equipo no está al cien por cien en uno de sus gemelos.