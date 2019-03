Último tramo competitivo

La competición liguera encara su último tramo con la disputa de los últimos trece partidos, doce para el Numancia que tiene asegurada la victoria sin jugar frente al Reus y por tanto los tres puntos en liza se sumarán coincidiendo con la jornada 40, casi al final del campeonato. Un total de 39 puntos en juego para definir todos los frentes de la liga regular, todavía abiertos en sus diferentes dimensiones. Tanto por la zona alta como por la baja queda mucho por decidirse aunque algunos equipos apuntan para lo bueno o para lo malo una dirección definida. El Numancia juega a día de hoy por encontrar su espacio, que intenta sea lejos de la zona baja de la clasificación, ahora a ocho puntos después de ver recortada en la última jornada su distancia con el club que marca la frontera de la salvación, el Extremadura con 27 puntos.

Las siguientes citas del calendario arrancan con la visita del Málaga el próximo lunes. El primero de los siete enfrentamientos programados en Los Pajaritos hasta el final de la campaña, con la salvedad de que el choque con el Reus no se disputará. Además del conjunto malagueño, el Numancia recibirá la visita de Granada, Mallorca, Deportivo, Alcorcón y Las Palmas, último visitante el 9 de junio. De no mediar una clasificación para la promoción de ascenso, ese partido será el último del curso. A día de hoy, la mayoría de los próximos visitantes de Los Pajaritos son equipos inmersos en la lucha por la zona alta de la clasificación o aspirantes a meterse entre los seis primeros. Málaga, Granada y Deportivo ya ocupan un puesto entre los más destacados. Mallorca, Alcorcón y Las Palmas lo intentan y no se mueven a mucha distancia de esa posibilidad. El conjunto canario es el que se encuentra a más distancia, seis puntos, pero su aspiración tras la llegada de su tercer entrenador de la temporada, Pepe Mel, es meterse en la disputa de la plaza de ascenso por la vía de las eliminatorias de promoción. Una nómina de rivales de categoría para el grupo de Aritz López Garai en sus partidos como local.

De visitante, el Numancia viaja a destinos dispares por la lucha de sus oponentes. Majadahonda, Tarragona, Cádiz, Albacete, Oviedo y Zaragoza son los desplazamientos con intereses diferentes. El Rayo, el Nástic y el Zaragoza pelean por eludir el descenso desde posiciones con mayor o menor margen de holgura. El conjunto madrileño y el aragonés no están en puestos de descenso, pero el tarraconense ocupa una de las cuatro últimas plazas, a siete puntos del primer equipo en marcar la salvación, el Zaragoza, que no puede descuidarse tras los últimos resultados favorables de sus inmediatos perseguidores y sus continuos marcadores adversos. Cádiz, Albacete y Oviedo juegan en otra dimensión. Andaluces y manchegos pelean por seguir entre los seis primeros, mientras que los asturianos intentan engancharse a una de esas plazas. El Numancia les visitará en plena lucha por certificar sus objetivos con la intención de mejorar sus números como visitante. Después del último partido lejos de Los Pajaritos, el grupo de López Garai ha conseguido una victoria, nueve empates y cinco derrotas. La percepción sobre su trayectoria es la que transmite desde casi todo el campeonato, un equipo complicado de batir, pero al que le cuesta imponerse. Aún hay opciones de mejorar.

Pruebas médicas

La lesión de Alain Oyarzun es uno de los puntos de preocupación en el seno del equipo numantino tras el partido frente al Tenerife. Hoy se conocerá el alcance de las molestias en los isquiotibiales que le obligaron a dejar el partido del Heliodoro Rodríguez López. El guipuzcoano tendrá los resultados de las pruebas médicas hoy y conocerá el alcance de la lesión. Marc Mateu es el otro jugador con problemas físicos y será baja para el partido del lunes, al igual que Gustavo Ledes, que vio la quinta amarilla en Tenerife por lo que completa ciclo y será sancionado hoy por Competición con un partido de castigo. La plantilla descansa hoy y se incorporará mañana a la actividad.