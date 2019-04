«Un año muy complicado»

La temporada del Río Duero Soria no ha respondido a las expectativas fijadas al inicio de la campaña. Los dos objetivos marcados en el arranque, meterse en la Copa del Rey y luchar por un hueco entre los conjuntos clasificados para las eliminatorias por el título de la Superliga, se revisaron y rebajaron a mitad del ejercicio, como confirmó ayer el presidente del club, Alfredo Cabrerizo, al realizar una balance sobre la trayectoria del equipo en el recién finalizado periodo de competición. «Ha sido una temporada distinta, por definirla de algún modo», comenzó el presidente a la hora de analizar el curso. «De inicio se nos torció la temporada. La derrota en San Sadurniño en la primera jornada, cuando teníamos un marcador holgado a favor, nos marcó la trayectoria y nos creó dudas. Cuando no eres capaz de solucionarlo, todo empeora», añadió.



Esa trayectoria desfavorable se ha producido en los desplazamientos donde no ha conseguido imponerse en ninguno de los once partidos disputados. En Los Pajaritos, por contra, ha ganado ocho enfrentamientos, es decir, a todos menos a los tres primeros de la clasificación, Teruel, Unicaja Almería e Ibiza. «El problema ha estado fuera. En casa, el equipo salía enchufado. Fuera, salíamos con dudas y con parciales en contra no encontrábamos soluciones para ganar. Nos generaba más problemas», asumió el presidente, que a medida que discurrió la temporada cambiaron el objetivo de la misma. «Sin estar nunca en puestos de descenso, algo muy importante, hemos luchado casi hasta el final por no descender. Teníamos el miedo de vernos abajo. Ha sido un año complicado», confirmó.



Con el resultado final en la novena posición de la Superliga, Alfredo Cabrerizo se congratuló por repetir una temporada más en la máxima categoría del voleibol, pero, a la vez, situó al club en un posible escenario diferente por el que se ha movido habitualmente. «El próximo año debemos afrontarlo con la necesidad de no olvidar completamente lo ocurrido y con la percepción de que la actual posición en la clasificación puede ser la lógica a partir de ahora», adelantó. «No la de la pelea por el descenso, pero sí la de una zona media en una liga que crece constantemente. En el apartado económico no estamos a la altura de la mayoría de los equipos que nos han adelantado esta temporada. Contamos con la ayuda instittucional del Ayuntamiento y la Diputación, pero nuestro presupuesto para la Superliga es de 160.000 euros. No tenemos el apoyo de un patrocinador privado, seguimos buscándolo con fuerza, con lo que no alcanzamos a los clubes que nos han superado este año en la competición, como es el caso de Vecindario o L’Illa Grau, por ejemplo», expuso el presidente.



De cara a la próxima temporada, Cabrerizo asumió que «es un momento crítico para decidir si podemos estar arriba o encontrarnos en la lucha por la salvación. Podría ser que la temporada siguiente no se compita por el play-off porque no nos alcanza. No tenemos un presupuesto para gastos extraordinarios. El dinero lo es casi todo. Contamos con buenas instalaciones, con un buen cuerpo técnico, pero los jugadores son profesionales y se buscan la vida. Buscamos un patrocinador privado que pueda aportar entre 40.000 y 50.000 euros para mejorar nuestra posición. En Teruel, su patrocinador principal pone 150.000 euros», señaló.



En el apartado deportivo, el presidente confirmó a Manuel Sevillano como técnico y jugador aunque suma un año más. La baja de Marcelo Hister es segura y debido a un problema de salud del presidente durante la semana pasada no se ha reunido con el cuerpo técnico para diseñar la próxima plantilla. «No podemos confirmar ninguna baja más, de momento. Sí puedo adelantar que en las próximas semanas trabajaremos para perfilar la plantilla y que nos gusta traer jugadores del mercado español, con su dificultad para ficharlos por el coste, más que los extranjeros porque acarrean un coste añadido por el transfer», reconoció Cabrerizo, que sigue la evolución de los jugadores del club en la concentración permanente de Palencia. «Juan Francisco Frías acaba la concentración y puede ser interesante su presencia en el equipo. Adrián Olalla y Lucas Lorente aún están en edad de seguir en Palencia», indicó.



Por último, confirmó la intención de presentar un equipo femenino senior. «Nos parece una obligación moral para dar salida a las jugadoras juveniles la creación de un equipo senior y lo estamos intentando, pero necesitamos un número mínimo de jugadoras y su compromiso para competir», finalizó.

Convenio

El presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, y el presidente del Club Deportivo Voleibol Río Duero, Alfredo Cabrerizo, suscribieron ayer el convenio de colaboración por el que se subvenciona la participación del equipo en las competiciones en las que juega con una dotación de 33.000 euros, permitiendo a la Diputación la promoción turística de la provincia.