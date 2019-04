El partido de mañana en Tarragona se presenta para el entrenador del CDNumancia como «un paso casi definitivo» para la permanencia. «No por puntuación porque las matemáticas permitirán a algunos luchar aún por salir del descenso, pero sí a nosotros ponernos con 42 puntos a falta de los tres con el Reus. Quedando muchas jornadas por delante, es prácticamente conseguir el primer objetivo, que nos habíamos marcado todos, permanecer en la categoría», declaró Aritz López Garai en su paso habitual de los viernes por la sala de prensa de Los Pajaritos. Para el técnico rojillo, este paso definitivo debe llegar a partir de la victoria en Tarragona. «No será fácil. El Nástic viene de un golpe muy duro. Nosotros sufrimos la semana pasada un golpe muy duro y reaccionamos muy bien. Ellos vienen de un golpe muy duro y juegan en casa. Será un partido más difícil de lo que a priori parece. Para mí no porque sé de la dificultad. De cara al exterior parece un partido fácil y es todo lo contrario. Echando la vista atrás, sus dos últimos partidos como locales vienen de perder con el Málaga por 1-0 y mereciendo más y de ganar al Albacete por merecimiento. Tendremos que presentar nuestra mejor versión para ganar. Si ganamos, damos un paso casi definitivo, sí», confió.

La ubicación del Nástic, en puestos de descenso, y sus resultados adversos con la última derrota en Zaragoza sitúa al equipo catalán con urgencias clasificatorias a falta de diez jornadas por disputarse por lo que su respuesta frente al Numancia puede estar dirigida hacia la necesidad de ganar con lo que lleva en ansiedad y sus efectos nocivos o la de un conjunto concienciado y sabedor de que se le ha agotado el margen de maniobra y debe apurar sus últimas oportunidades a partir del domingo. «Tienen que puntuar de tres en tres. Nos podemos encontrar con el típico partido en el que la necesidad y la ansiedad les hace más peligrosos y mejores o les puede agarrotar y estar más tensos. Tenemos que saber que debemos salir muy enchufados. Este tipo de partidos y este tipo de equipos, con tanta necesidad, sus arranques son muy fuertes. Tendemos, por desgracia, a encajar en esos arranques y luego ir a contracorriente tanatas veces no es posible. Remontar en Segunda división es muy complicado. Si hacemos una buena puesta en escena y somos capaces de que ellos vean enfrente un rival que viene a por ellos, nuestras opciones de ganar pueden aumentar. Todo lo que no sea estar a su nivel de intensidad, a su nivel de concentración, será venir de vacío de Tarragona», analizó.

La victoria del pasado sábado se ha convertido en un bálsamo para un grupo necesitado de ganar tras cuatro semanas sin sumar un resultado favorable. «Se ha asimilado bien. No es un equipo que cuando gane se le suba a la cabeza y tampoco somos un grupo que haya recibido palos gordos en cuanto a resultados y cuando hemos recibido goles en minutos finales, no se ha hundido nunca, eso es importante», expuso el técnico, que insistió en la relevancia del resultado del pasado sábado. «Fue una victoria muy importante. Nos dejó en una posición más cómoda que antes del partido frente al Granada. Viendo la clasificación y la jornada pasada, solo el Osasuna fue capaz de ganar entre los once primeros. Eso demuestra la dificultad de esta categoría y nosotros fuimos capaces de ganar a uno de los que está arriba. Hay que estar contentos, al grupo le sentó muy bien porque veníamos de un partido muy malo en Madrid. Para estar con 39 puntos a falta de diez partidos nos da margen de maniobra para seguir escalando posiciones, que es el objetivo, quedar lo más alto posible».

Uno de los aspectos a cuidar para no tropezar en la misma piedra de Majadahonda es evitar los errores puntuales que luego pasan una factura impagable. «Es la asignatura pendiente de este equipo. Si miramos hacia atrás, hemos cometido muchos errores que nos han penalizado muchísimo y son muchos puntos por el camino. Partidos que teníamos ganados se nos han escapado, partidos que has hecho para ganar y casi se nos escapan. Hemos madurado, como el otro día con dos goles y el suyo solo trajo intriga ya que estuvimos más enteros. Esto significa que el equipo está creciendo», finalizó.

«El equipo sigue en progresión»

Cumplido el tercer cuarto de la liga, el técnico rojillo, Aritz López Garai, reconoció que su equipo sigue en progresión, mejorando los números de las dos primeras partes del calendario. «Todos somos conscientes de que no es la temporada que habíamos querido, pero somos ambiciosos y queremos estar más arriba. El equipo ha mejorado mucho de cara a la primera vuelta. Este tercer cuarto lo estamos haciendo bastante bueno. Las lesiones nos han lastrado bastante para seguir esta progresión hasta el final. Espero recuperar gente para ganar en competencia en algunos puestos donde no existe. Es un peligro porque no tenemos gente para sustituirla. Como equipo estamos mejorando», resaltó el entrenador, consciente de que a medida que pasan las semanas se asienta más el estilo de juego. «Los jugadores cuando pasan las jornadas son mejores y se acostumbran a una metodología de trabajo y a una forma de jugar. No es fácil venir jugando a una cosa durante años y ahora jugar a otra diferente, no es fácil de asimilar. No se consigue de la noche a la mañana. El equipo lo asimiló bien, pero no quedó reflejado en los resultados. Ahora, cada vez estamos creciendo más como equipo y también individualmente hay más rendimiento que al inicio de la temporada y eso se nota en el día a día», añadió.

Cuestionado por si le preocupa, una vez asimilado el libro de estilo, perder varios efectivos de cara al próximo año e iniciar de nuevo el camino con un grupo heterogéneo, López Garai apuntó que la base del equipo tendrá continuidad. «Es un riesgo real que hay, pero creo que tenemos una base importante que tendrá continuidad en el club porque tienen contrato a no ser que vengan otros y nos quiten jugadores. La base importante tiene contrato y eso es una ventaja para mí de cara a trabajar el año que viene con gente desde el inicio que ya sabe de qué va la película y todo lo que venga añadido será más fácil acoplarlo que cuando llegué aquí que era todo nuevo. Espero y deseo el año próximo arrancar mejor porque la asimilación de las cosas haya sido más fácil. Sin perder de vista que este año todavía no hemos conseguido el objetivo», recordó.