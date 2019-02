Con regularidad casi marcial desde el inicio de la temporada, cada dos semanas habitualmente por mor del calendario, se observa la siguiente jornada lejos de Soria como la primera oportunidad para romper una estadística que señala al Numancia como uno de los conjuntos de la categoría sin registrar una victoria a domicilio. Después de trece salidas, todavía no ha ganado un partido como visitante. El domingo encara su decimocuarto desplazamiento con la intención de acabar con la estadística desfavorable. En esta ocasión, viajará a Almendralejo para medirse al Extremadura, equipo que marca la frontera entre la permanencia y el descenso, la salvación o el abismo. Una gran oportunidad para marcar distancias y ampliar diferencias, ahora a ocho puntos con una zona de la clasificación a la que no ha podido dejar de mirar a lo largo de la temporada. Sin la solidez del pasado curso en Los Pajaritos, las salidas no se han convertido en el factor corrector para no resentirse en la tabla. Sin victorias a lo largo de trece partidos es complicado mantener una posición de jerarquía cuando en casa ya se han dejado por el camino un número de puntos, 16, que le permitirían luchar por la promoción de ascenso, ahora a 11 del sexto puesto.



En las anteriores salidas, el Numancia se ha vuelto con ocho empates y cinco derrotas. La última en su viaje a Almería donde no pudo neutralizar el gol encajado de penalti en una tarde en la que el portero numantino destacó respecto a sus compañeros. Su actuación evitó un castigo mayor. Hasta esa derrota, los dos anteriores desplazamientos se habían cerrado con dos empates en Reus y Elche, que suman a la trayectoria del equipo, con muchos vaivenes y sin la regularidad suficiente para no evitar situarse en la zona media de la competición. El espacio por el que se mueve el grupo de López Garai, una suerte de posición sin la posibilidad de engancharse con los aspirantes a la promoción de ascenso y con una distancia no definitiva para no preocuparse completamente de la zona baja. La necesidad de romper la estadística es casi obligada para, al menos, mirar con posibilidades una situación mejor: aspirar a engancharse a esa lucha por la sexta plaza y dejar, al mismo tiempo, de mirar con recelo la parte baja de la competición. ¿Se convierte en una misión posible?



Hasta el momento no lo parece por los resultados cosechados. El Numancia no es un equipo con alto grado de solvencia a domicilio. Las temporadas precedentes lo han constatado con un número reducido de victorias como visitante. Siempre ha ganado en algún momento y por ahí debe aferrarse el conjunto soriano. Y más cuando es uno de los equipos más complicados de superar para sus rivales en campo propio.Con ocho empates, pocas son las escuadras que mejoran sus números cuando salen lejos de sus escenarios y cuentan con menos derrotas que partidos igualados y ganados. Los equipos de la parte alta sí registran esa mejoría, todos con victorias. Esa es la diferencia con el club rojillo, que aún no sabe ganar como visitante. Por ahí se desangra para afianzar su paso y le señala como un equipo con poca fiabilidad por no mostrar la regularidad necesaria para mejorar sus guarismos. El discurso de toda la temporada parece reiterativo, pero es necesario para ver un cambio en el Numancia.

Dos sesiones más

Las jornadas de entrenamiento de la presente semana dejan la duda sobre la recuperación de varios efectivos para el partido frente al Extremadura. Dos sesiones restan antes de emprender viaje a Almendralejo y el técnico todavía no sabe si Diamanka, Derik Osede, Alain Oyarzun y Marc Mateu son de la partida. En la sesión de ayer, ni Diamanka ni Mateu asomaron por el césped. Derik y Oyarzun realizaron parte del entrenamiento por lo que todavía no se conoce la respuesta de los jugadores ante una prueba más exigente. En los dos siguientes días se conocerá si se suben al autobús o completan la lista de bajas junto al sancionado Atienza.