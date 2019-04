Finalizada la temporada, llega el momento para la reflexión en el seno del Río DueroSoria. En el apartado deportivo, el técnico Manuel Sevillano, describe la campaña como «mala» por los resultados cosechados. El equipo cerró el pasado fin de semana la competición con un total de ocho victorias y 14 derrotas en los 22 partidos disputados en la fase regular de la Superliga de voleibol. «El balance no puede ser bueno. Por costumbre, este equipo siempre ha jugado por posiciones más altas. Quizás ahora estemos en otra situación diferente, más acorde a nuestras posibilidades económicas, pero la fuerza de la costumbre siempre nos ha llevado a puestos más altos», indicó Sevillano, sabedor de cual es una de las razones por las que el equipo no ha superado la novena posición con 23 puntos. «Las salidas de Soria han sido lo peor de la temporada. En casa hemos sido indiscutibles. Hemos conseguido la mejor de nuestras temporadas en Los Pajaritos. Gracias a eso no hemos estado peor clasificados, pero fuera no hemos ganado ni un partido», destacó.

La diferencia entre el Río Duero en casa y el equipo a domicilio la achaca Sevillano al aspecto mental del equipo en general y de los jugadores en particular. «En casa, con nuestra gente, hemos jugado con su empuje lo que nos ha servido para no bajar los brazos o sobreponernos en momentos complicados como en el tie-break frente a Vecindario. Fuera de casa, comenzábamos bien los partidos pero luego en un momento, casi siempre en el cuarto set como hemos analizado posteriormente, llegaba una desconexión, una bajada de brazos donde el equipo se diluía. No era una cuestión física porque llegábamos bien al quinto set. Era algo mental que nos ocurrió desde el primer partido frente a San Sadurniño», analizó. Ese partido «nos marcó mucho» durante el resto de la temporada. Una derrota que les dejó tocados. «Frente a estos equipos como San Sadurniño, Textil Santanderina, Manacor, Melilla... hemos jugado y ganado en casa cuando fuera nos han superado todos. La diferencia de la temporada se ha centrado ahí, en los partidos como locales y visitantes. Desde la derrota ante San Sadurniño el equipo estuvo tocado durante dos meses. Luego, mejoramos, pero no conseguimos ganar fuera. Nos arrastró esa tendencia durante toda la primera vuelta con todas las derrotas», expresó el técnico, que seguirá al frente del equipo el próximo ejercicio aunque todavía es pronto para hablar de la plantilla. «Seguro que habrá cambios y ficharemos según nuestras posibilidades económicas, pero es pronto», dijo.

La cantera

Los equipos del Río Duero de categoría cadete y juvenil masculino disputan el domingo el Campeonato Regional de la categoría en el polideportivo San Andrés de la capital soriana. El Río Duero cadete se enfrentará a partido único, la final, al conjunto del CVBumeye Universidad de Valladolid. El enfrentamiento se celebrará a partir de las 10.00 horas del domingo. Finalizado este encuentro, tocará el turno a los equipos juveniles. En este caso, no será a partido único. El título regional se lo jugarán tres equipos. El Río Duero iniciará la competición a partir de las 12.00 horas, también en el polideportivo San Andrés, frente al Universidad de Burgos. Por la tarde llegarán los otros dos partidos que completan el programa de esta fase final del Campeonato Regional. El Universidad de Burgos se medirá al Universidad de Valladolid a partir de las 16.45 horas. Cerrará el programa el partido entre el Río Duero Soria y el Universidad de Valladolid a partir de las 18.45 horas. Los responsables técnicos de estos dos conjuntos de la cantera del Río Duero Soria son Enrique Guiu y Elías Terés, que manejan un grupo de trabajo de una veintena de jugadores entre las dos categorías. El domingo tienen la oportunidad de buscar el título de campeones de Castilla y León.